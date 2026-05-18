Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (18/5/2026) αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση στα Βορίζια εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμού, φθορών, καθώς και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία μέλη της οργάνωσης δυνάμει ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και τρία άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες είναι συγγενικά πρόσωπα. Μεταξύ άλλων, με εκβιασμούς αποσπούσαν οικόπεδα από άλλα άτομα, δήλωναν τη χρήση τους και έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις παράνομα

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης από την ΕΛ.ΑΣ.