Οι Ντένβερ Νάγκετς ολοκλήρωσαν πρόωρα τη φετινή πορεία τους στα playoffs του ΝΒΑ, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στον πρώτο γύρο, και ήδη στρέφουν την προσοχή τους στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Στο επίκεντρο φυσικά παραμένει ο Νίκολα Γιόκιτς, γύρω από τον οποίο θα συνεχίσει να «χτίζεται» το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως οι Νάγκετς θα χρειαστεί να αναζητήσουν νέα λύση πίσω από τον Σέρβο σούπερ σταρ στη θέση του σέντερ.

Τον ρόλο αυτό είχε αναλάβει φέτος ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος μετακόμισε στο Ντένβερ μέσω ανταλλαγής από τους Σακραμέντο Κινγκς. Ο έμπειρος Λιθουανός είχε απασχολήσει έντονα τον Παναθηναϊκό το προηγούμενο καλοκαίρι, με τους «πράσινους» να φτάνουν πολύ κοντά σε συμφωνία μαζί του πριν οι Νάγκετς αποφασίσουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Πλέον, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Denver Post», η παρουσία του Βαλαντσιούνας στο Κολοράντο θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη ενόψει της νέας σεζόν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διεθνής σέντερ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη, επιθυμώντας να αγωνιστεί πιο κοντά στη Λιθουανία αλλά και να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο από αυτόν που είχε στο ΝΒΑ.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει πως αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες αναμένεται να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή του, καθώς πρόκειται για μία περίπτωση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε υψηλό επίπεδο.

Τη φετινή σεζόν ο Βαλαντσιούνας κατέγραψε 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 65 εμφανίσεις κανονικής περιόδου. Παράλληλα, το συμβόλαιό του με τους Νάγκετς παραμένει μη εγγυημένο, με μόλις δύο από τα δέκα εκατομμύρια δολάρια να θεωρούνται εξασφαλισμένα.