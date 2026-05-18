Νέα ένταση καταγράφεται στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς το Ισραήλ προχώρησε σε επιχείρηση αναχαίτισης της Global Sumud Flotilla, της αποστολής ακτιβιστών που είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, επιδιώκοντας να αμφισβητήσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες δείχνουν δυνάμεις του ισραηλινού ναυτικού να πραγματοποιούν ρεσάλτο σε ένα από τα πλοία του στολίσκου, ενώ αυτό έπλεε ανοικτά της Κύπρου. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από το Ισραήλ προς τα μέλη της αποστολής, με την οποία τους καλούσε ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».

The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel's naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026

Την ίδια στιγμή, η Global Flotilla ανακοίνωσε ότι υπήρξε έντονη παρουσία ισραηλινών δυνάμεων γύρω από τα σκάφη της αποστολής στη Μεσόγειο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάθηκε η επαφή με ένα από τα σκάφη μας, το οποίο δέχονταν παρενοχλήσεις από τον ισραηλινό στρατό».

Σε προηγούμενες τοποθετήσεις του, το Ισραήλ είχε απορρίψει τις συγκεκριμένες αποστολές, χαρακτηρίζοντάς τες ως δημοσιογραφικά σόου. Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι οι διοργανωτές αρνήθηκαν τις εκκλήσεις να παραδώσουν τη μικρή, όπως τη χαρακτήριζε, συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια είτε στις ισραηλινές αρχές είτε σε διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου αυτή να περάσει νόμιμα στη Λωρίδα της Γάζας και να διανεμηθεί μέσω των επίσημων διαδικασιών.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει για το περιστατικό:

«Για ακόμη μία φορά, μια πρόκληση για χάρη της πρόκλησης: ακόμη ένας αποκαλούμενος «στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας» χωρίς καμία ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή τη φορά, μέρος της πρόκλησης αποτελούν δύο βίαιες τουρκικές ομάδες, η Mavi Marmara και η IHH, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση.

Σκοπός αυτής της πρόκλησης είναι να εξυπηρετήσει τη Χαμάς, αποσπώντας την προσοχή από την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί και να παρεμποδίσει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ.

Όπως ξεκαθάρισε το «Συμβούλιο Ειρήνης» το οποίο επιβλέπει τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες στη Γάζα βάσει της Απόφασης 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αυτός ο στολίσκος αφορά αποκλειστικά τη δημοσιότητα. Η Λωρίδα της Γάζας έχει κατακλυστεί από βοήθεια. Μόνο από τον Οκτώβριο του 2025, περισσότεροι από 1,58 εκατομμύρια τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας και χιλιάδες τόνοι ιατρικών προμηθειών έχουν εισέλθει στη Γάζα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.

Το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα».