Ανατριχίλα προκαλεί μία μαρτυρία που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας και αφορά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

«Είδαμε ένα Ι.Χ. να πηγαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και είπα στον άντρα μου ότι έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον», επεσήμανε χαρακτηριστικά μία γυναίκα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΑΝΤ1 γυναίκα συνοδηγός τρίτου Ι.Χ., που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου σημειώθηκε το τροχαίο, το όχημα προσπερνούσε τα άλλα αυτοκίνητα κάνοντας ζιγκ-ζαγκ, ενώ ο εκκωφαντικός θόρυβος από την εξάτμιση είχε προκαλέσει ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς.

«Μεσημέρι, γύρω στις 12:00, κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλλιθέας. Λίγο μετά τα φανάρια στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος. Μέσα σε δευτερόλεπτα μάς προσπέρασε ένα ασημί, μικροκαμωμένο αυτοκίνητο, αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ.

Μάλιστα, είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα.

Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”. Και λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες» δήλωσε χαρακτηριστικά η γυναίκα.