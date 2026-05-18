Με ένα αήττητο σερί έκλεισε την φετινή σειρά των Stoiximan Super League 1 Playoffs η ΑΕΚ, σε εντελώς αντίθετη πορεία από την περσινή διαδικασία που είχε έξι ήττες στις ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η φετινή Πρωταθλήτρια ΑΕΚ έχει πλέον ένα σερί δέκα αγώνων χωρίς ήττα απέναντι στις ομάδες που συμμετέχουν στα φετινά Stoiximan Play Offs 1-4. Aυτή – με βάση τα επίσημα στοιχεία της Λίγκας – είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση της ιστορίας της στην Α’ Εθνική/Super League.

Από τις 26 Οκτωβρίου 2025, όταν ηττήθηκε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη ακολούθησαν δέκα αναμετρήσεις (πέντε νίκες – πέντε ισοπαλίες) απέναντι στις τρεις ομάδες (Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό). Επίσης διεύρυνε το αήττητο της στο πρωτάθλημα στα 24 διαδοχικά παιχνίδια (16 νίκες – 8 ισοπαλίες).

Με αυτή την επίδοση, η ΑΕΚ ξεπέρασε τη δεύτερη καλύτερη της ιστορίας της, που έχει επιτευχθεί το 1975-76 και μάλιστα με τον ίδιο συνδυασμό αποτελεσμάτων (16 νίκες – 7 ισοπαλίες). Η καλύτερη επίδοσή της στα ντέρμπι είναι το αήττητο των 13 αναμετρήσεων που ξεκίνησε στα Play Offs του 2022-23 και έφτασε μέχρι και τα Play Offs του 2023-24. Είχε αρχίσει μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου 2023 και σταμάτησε στην εκτός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό με 2-1 στις 3 Απριλίου 2024.