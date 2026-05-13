Η Καθλίν Κρούγκερ φεύγει από την Μπάγερν Μονάχου μετά από 17 χρόνια για να γίνει η πρώτη γυναίκα αθλητική διευθύντρια στην ιστορία της Bundesliga με το Αμβούργο.

Το Αμβούργο έκανε γνωστή την πρόσληψη της Καθλίν Κρούγκερ. Πρώην παίκτρια στη Γερμάνία και έχοντας πορεία 17 ετών ως στέλεχος στη Μπάγερν Μονάχου. Μόλις τελείωσε την καριέρα της ως παίκτρια, εντάχθηκε αμέσως στη διοίκηση του συλλόγου.

Αρχικά ήταν βοηθός του τότε αθλητικού διευθυντή, Κρίστιαν Νέρλινγκερ. Το 2012 έγινε σε Team Manager της ομάδας ανδρών. Θέση που κράτησε για πολύ καιρό. Η Κρούγκερ βίωσε την αναγνώριση και τον σεβασμό προπονητών όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Τώρα θα είναι η πρώτη στην ιστορία αθλητική διευθύντρια στη γερμανική Λίγκα με το Αμβούργο.