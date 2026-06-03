Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας σε Αμερικανούς νομοθέτες, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη σύνοδο μία από τις πιο σημαντικές στην ιστορία της Συμμαχίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην Άγκυρα θα τεθούν κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον του ΝΑΤΟ.

«Νομίζω ότι η επόμενη συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον Ιούλιο είναι πιθανότατα η πιο σημαντική στην ιστορία του ΝΑΤΟ, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί»

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την παρουσία του Τραμπ στη σύνοδο, λέγοντας στους νομοθέτες ότι «ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί».

Η ανακοίνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συμμετοχή Τραμπ αναμένεται να στρέψει όλα τα βλέμματα στη σύνοδο της Τουρκίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, κυρίως για το ζήτημα των αμυντικών δαπανών και της κατανομής των βαρών εντός της Συμμαχίας.

Η παρουσία του στην Άγκυρα αναμένεται να δώσει έντονο πολιτικό βάρος στις συζητήσεις.

Τα μεγάλα θέματα στο τραπέζι

Η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν η ασφάλεια της Ευρώπης, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι αμυντικές δαπάνες, η στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Συμμαχία και οι περιφερειακές προκλήσεις που επηρεάζουν άμεσα το ΝΑΤΟ.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί και στο ζήτημα του burden-sharing, δηλαδή της κατανομής των αμυντικών βαρών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει μεγαλύτερη οικονομική και στρατιωτική συνεισφορά από τους συμμάχους, θέση που αναμένεται να επαναφέρει και στη σύνοδο.

Η Τουρκία στο επίκεντρο

Η επιλογή της Τουρκίας ως τόπου διεξαγωγής της συνόδου δίνει επιπλέον πολιτικό βάρος στη συνάντηση.

Η Άγκυρα παραμένει ένας κρίσιμος αλλά συχνά δύσκολος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, με ρόλο σε Μαύρη Θάλασσα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Συρία και Ανατολική Μεσόγειο.

Η παρουσία Τραμπ στην Τουρκία αναμένεται να αναδείξει και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, από την αμυντική συνεργασία μέχρι τις περιφερειακές ισορροπίες.

Γιατί η σύνοδος θεωρείται κρίσιμη

Η αναφορά Ρούμπιο σε «πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν» δείχνει ότι η Ουάσινγκτον πηγαίνει στη σύνοδο με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Το ΝΑΤΟ καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα για τη μελλοντική του στρατηγική, την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, τη στήριξη στην Ουκρανία και τη σχέση ΗΠΑ – Ευρώπης.

Η παρουσία Τραμπ σημαίνει ότι η συζήτηση δεν θα είναι τυπική.

Αντίθετα, αναμένεται να είναι μια σύνοδος με έντονο πολιτικό παρασκήνιο, σκληρές τοποθετήσεις και διαπραγμάτευση για την επόμενη ημέρα της Συμμαχίας.

Το συμπέρασμα

Η επιβεβαίωση της παρουσίας Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ανεβάζει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για τη συνάντηση του Ιουλίου.

Ο Μάρκο Ρούμπιο προετοίμασε το έδαφος, χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο ιστορικής σημασίας και προαναγγέλλοντας ότι εκεί θα τεθούν ζητήματα που πρέπει να «διορθωθούν».

Για την Άγκυρα, η φιλοξενία της συνόδου αποτελεί διπλωματική ευκαιρία υψηλού συμβολισμού.

Για το ΝΑΤΟ, όμως, η συνάντηση θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική σύνοδο κορυφής: θα είναι δοκιμασία συνοχής, στρατηγικής και ηγεσίας σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για τη Συμμαχία.