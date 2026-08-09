Ο Λιονέλ Μέσι, περνάει δύσκολες ώρες, καθώς έχασε τον πατέρα του, με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ να δείχνει την στήριξή του στον φίλο του.

Ο Αργεντίνος μέσος, σκόραρε με ένα ωραίο σουτ εκτός μεγάλης περιοχής στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Μοντερέι των Ορμπελίν Πινέδα και Ματίας Αλμέιδα, για το Leagues Cup.

Στους πανηγυρισμούς, ο Ντε Πολ έβγαλε την μπλούζα του για να δείξει τη φανέλα που φορούσε με το όνομα του Μέσι στην πλάτη, ενώ σχημάτισε με τα χέρια του μια καρδιά.