Ο Λιονέλ Μέσι, περνάει δύσκολες ώρες, καθώς έχασε τον πατέρα του, με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ να δείχνει την στήριξή του στον φίλο του.
Ο Αργεντίνος μέσος, σκόραρε με ένα ωραίο σουτ εκτός μεγάλης περιοχής στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στη Μοντερέι των Ορμπελίν Πινέδα και Ματίας Αλμέιδα, για το Leagues Cup.
Στους πανηγυρισμούς, ο Ντε Πολ έβγαλε την μπλούζα του για να δείξει τη φανέλα που φορούσε με το όνομα του Μέσι στην πλάτη, ενώ σχημάτισε με τα χέρια του μια καρδιά.
Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh— Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026