Δύο ημέρες μετά την μεταγραφή του στην Ρίβερ Πλέιτ και ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αγωνίστηκε βασικός στην αναμέτρηση της ομάδας του Μπουένος Άιρες απέναντι στην Τίγκρε.

Ωστόσο, ούτε η παρθενική εμφάνιση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στάθηκε ικανή να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του και να αποτρέψει τη νέα βαθμολογική απώλεια.

Η Ρίβερ Πλέιτ, υπέστη μια ακόμη ήττα με 1-0 από την Τίγκρε για την τέταρτη αγωνιστική του Clausira.

Το αποτέλεσμα αυτό την κρατάει καθηλωμένη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, μετρώντας πλέον τέσσερις ήττες σε ισάριθμους αγώνες.