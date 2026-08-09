Οι αγώνες των πρωταθλημάτων σε Ολλανδία και Σκωτία ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (9/8).

Η δράση αρχίζει σιγά-σιγά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τις Ολλανδία και Σκωτία να… σέρνουν τον χορό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Αγώνας)

13:15 Novasports Prime Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ Eredivisie

14:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Αγώνας)

15:30 Novasports Prime Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie

15:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership

16:15 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ηνωμένου Βασιλείου (Αγώνας)

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέιντζερς – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Λας Βέγκας Έισις WNBA Regular Season

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτο – Αλβέρκα Liga Portugal

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μπενφίκα – Ακαντέμικο ντε Βισέου Liga Portugal