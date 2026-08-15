Δράση σε ποδόσφαιρο, στίβο και κολύμβηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (15/8).

Αναλυτικά το πρόγραμμα…

12:25 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Μήκος 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

12:50 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Τσεχία, SS4 Bunc 1

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 6η Μέρα

13:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Μήκος Προκριματικός Γκόγκα, Μπέση Στίβος

13:55 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ακοντισμός 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

14:00 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Νοτς Κάουντι – Λέστερ Sky Bet EFL League One

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιορκ – Μπρίστολ Ρόβερς Sky Bet EFL League Two

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίντλεσμπρο – Λίνκολν Σίτι Sky Bet EFL Championship

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship

19:45 COSMOTE SPORT 1 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Σέλτικ Premier Sports Cup

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλαβές – Χετάφε LaLiga

21:05 Novasports Prime Εξέλσιορ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 6η Μέρα

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 800 μ. 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:15 Novasports Start Τορίνο – Καραρέζε Κύπελλο Ιταλίας

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Σεβίλλη – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ρίο Άβε – Πόρτο Liga Portugal