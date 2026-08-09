Μια νέα και ιδιαίτερα ανησυχητική μορφή τηλεφωνικής απάτης φαίνεται πως έκανε την εμφάνισή της στη Λάρισα, με τους δράστες να αξιοποιούν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να κάνουν το σχέδιό τους ακόμη πιο πειστικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτήδειοι φέρονται να κλωνοποίησαν τη φωνή μιας μητέρας και στη συνέχεια τηλεφώνησαν στο ανήλικο παιδί της, το οποίο βρισκόταν μόνο του στο σπίτι. Το παιδί φέρεται να πίστεψε ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρισκόταν πράγματι η μητέρα του.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα ένα δήθεν σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού και υποστήριξαν ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί φωτιά. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να προκαλέσουν πανικό στο παιδί και να το οδηγήσουν να ακολουθήσει τις οδηγίες τους.

Πώς στήθηκε η απάτη στη Λάρισα

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες φέρονται να είχαν προηγουμένως συλλέξει πληροφορίες για την οικογένεια και να περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιήσουν την επίθεσή τους.

Όταν διαπίστωσαν ότι το παιδί βρισκόταν μόνο του στην κατοικία, φέρεται αρχικά να τηλεφώνησαν στη μητέρα με πρόσχημα ένα λάθος τηλεφώνημα. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι απέκτησαν δείγμα της φωνής της.

Στη συνέχεια, με τη χρήση τεχνολογίας επεξεργασίας και ψηφιακής αναπαραγωγής φωνής, επικοινώνησαν με το παιδί εμφανιζόμενοι ως η μητέρα του.

Η φωνή ήταν αρκετά πειστική ώστε το παιδί να μην αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη.

Το πρόσχημα με τον ΔΕΔΔΗΕ

Οι απατεώνες φέρονται να ενημέρωσαν το παιδί ότι είχε παρουσιαστεί σοβαρή βλάβη στην ηλεκτροδότηση του διαμερίσματος και ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του ανέφεραν ότι επρόκειτο να επικοινωνήσουν μαζί του άτομα που παρουσιάστηκαν ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ.

Στόχος των δραστών ήταν να δημιουργήσουν ένα κλίμα επείγοντος, ώστε το παιδί να μην προλάβει να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και να ακολουθήσει χωρίς δεύτερη σκέψη τις οδηγίες που λάμβανε.

Έβαλαν το παιδί να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα

Στο πλαίσιο της απάτης, το παιδί φέρεται να πήρε από το σπίτι χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Στη συνέχεια τα τοποθέτησε σε σακούλες και, ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών, τα άφησε στην πυλωτή της πολυκατοικίας.

Λίγο αργότερα, οι απατεώνες εμφανίστηκαν στο σημείο και παρέλαβαν τις σακούλες με τα τιμαλφή, αποχωρώντας πριν γίνει αντιληπτό από την οικογένεια τι είχε συμβεί.

Όταν οι γονείς επέστρεψαν στο σπίτι και αντιλήφθηκαν την απάτη, ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η υπόθεση

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν συνδέεται με άλλες παρόμοιες καταγγελίες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Λάρισας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει στους δράστες να δημιουργήσουν μια πειστική ψηφιακή απομίμηση της φωνής ενός συγγενικού ή οικείου προσώπου.

Οι απατεώνες εξακολουθούν παράλληλα να χρησιμοποιούν γνωστά προσχήματα, όπως δήθεν βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, κίνδυνο πυρκαγιάς ή υποτιθέμενες επείγουσες ανάγκες, προκειμένου να προκαλέσουν φόβο και να πιέσουν τα θύματα να ενεργήσουν άμεσα.

Η νέα απειλή από την κλωνοποίηση φωνής

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει μια νέα διάσταση στις τηλεφωνικές απάτες: πλέον δεν αρκεί κάποιος να αναγνωρίζει τη φωνή ενός συγγενή για να είναι βέβαιος ότι πράγματι συνομιλεί μαζί του.

Η ψηφιακή μίμηση φωνής μπορεί να αξιοποιηθεί από εγκληματικά δίκτυα ως εργαλείο εξαπάτησης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με προσωπικές πληροφορίες για τα υποψήφια θύματα.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται απρόσμενες τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν χρήματα, τιμαλφή ή άμεση μεταφορά αντικειμένων.

Ακόμη και όταν η φωνή φαίνεται να ανήκει σε στενό συγγενικό πρόσωπο, είναι σημαντικό να προηγείται επιβεβαίωση της ταυτότητας του καλούντος μέσω ενός διαφορετικού και γνωστού τρόπου επικοινωνίας.

Η υπόθεση στη Λάρισα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν μια ήδη γνωστή μορφή απάτης πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί από το υποψήφιο θύμα.