Ο Σταύρος Μπαλάσκας αποκάλυψε τη συμπεριφορά των γιατρών, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό αναλυτή, η γιατρός δεν αντιλαμβανόταν την κατάσταση που βρισκόταν, με αποτέλεσμα να ζητάει να αφεθεί ελεύθερη για να κάνει μπάνιο σπίτι της, επειδή έλεγε πως μύριζαν οι μασχάλες της.

Μάλιστα, η συμπεριφορά της έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να εξηγήσουν ότι έχει συμβεί κάτι ιδιαιτέρως σοβαρό.

«Ψηλά η μύτη. Στην αρχή δεν το συζητώ, “εμένα;”. “Μάλιστα, κυρία ακολουθήστε μας”. “Εμένα; Μα δεν έχω κάνει τίποτα”. Δηλαδή, μια αρνητική -όχι επιθετική- στάση σε όλα. Μπλαζέ, κολωνακιώτικη, πώς να την πούμε… Πέρασε ένας αστυνομικός, την σκούντησε και… (σ.σ. κάνει κίνηση ότι σκουπίζει το μέρος που ήρθε σε επαφή). Οκ, η κυρία είναι του Κολωνακίου. Να είναι καλά η γιατρός, έχει συνηθίσει στην άνετη ζωή. Δεν βρήκε άνετη ζωή όμως, διότι τα κρατητήρια και τα αστυνομικά τμήματα δεν είναι σχεδιασμένα για κολωνακιώτικη άνετη ζωή. Δεν είναι ούτε κλαμπ, ούτε καναπές του Κολωνακίου», αποκάλυψε στο Live News.

«Πέραν τούτου, θα πούμε ότι μόλις μπήκε στο Α.Τ., μόλις άρχισε να αραδιάζει τα ψέματα, πολλά ψέματα. Όλα έχουν ανατραπεί από το ελληνικό FBI. Μόλις κατάλαβαν περίπου οι αστυνομικοί τι γίνεται, γιατί είχε έρθει το ειδικό κλιμάκιο με τους ειδικούς αστυνομικούς, τους έξυπνους όπως λέω εγώ αστυνομικούς που είναι πεπειραμένοι, σε ειδικές υπηρεσίες αξιωματικοί, μετά δεν… κατάλαβε αυτός. Αυτός κατάλαβε. Σου λέει “ωχ, δεν πάει καλά”. Κι αυτό πριν αναβαθμιστεί η κατηγορία», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτή δεν κατάλαβε τίποτα. “Μπορώ να βγω λίγο έξω;”. “Μα, τι λέτε κυρία μου; Καθίστε”. Μετά. “Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορείτε να με κρατάτε, θέλω να πάω σπίτι μου να κάνω ντους. Μυρίζουν οι μασχάλες μου, σας παρακαλώ”. Πράγματα, δηλαδή αδιανόητα. Αφού και οι αστυνομικοί κοιτιόνταν μεταξύ τους. “Έχει καταλάβει ποιος πέθανε, τι γίνεται έξω;”. Της λέει ο αξιωματικός υπηρεσίας που έχει τηλεόραση, «θέλετε να δείτε τι γίνεται; Τι χαμός γίνεται; Έσπασε ο τόπος με τον Μαζωνάκη». Δεν το κατάλαβε. Τσίνισε», πρόσθεσε ο Σταύρος Μπαλάσκας.