Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υπόθεση που έχει προκαλέσει θρήνο σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημαντικό στοιχείο στην πορεία της έρευνας αποτελεί η αποκωδικοποίηση της λειτουργίας του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία είχε υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, οι αστυνομικοί κατάφεραν να καταγράψουν με ακρίβεια τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής, καθώς και τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώθηκαν σε ειδική έκθεση, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο ανακριτή. Πρόκειται για εύρημα που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς επιβεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε και πλέον αποτελεί μέρος της δικογραφίας.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και σε ψηφιακό επίπεδο. Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Μέσω των συγκεκριμένων στοιχείων αναμένεται να διερευνηθεί εάν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των κατηγορουμένων, με εργαζομένους του ιατρείου ή με άλλα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην πορεία των ερευνών αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Μέχρι στιγμής, η ακριβής αιτία του θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί, τα πορίσματα των ειδικών αναμένονται.