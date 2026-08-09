Ο Ιάσονας Μουσελίμης είναι στην κορυφή του κόσμου. Ο Έλληνας κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων, που διεξάγεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Ο Μουσελίμης πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στον τελικό και τερμάτισε σε 6:50.57, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Νορβηγός Αρκάντιους με χρόνο 6:53.03, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Βέλγος Ντρέσεν με 6:57.02.

Για τον νεαρό Έλληνα πρωταθλητή, αυτή η επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή διεθνή πορεία. Τον περασμένο Μάιο είχε κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δείχνοντας από νωρίς ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Χάλκινη η Μουρατίδου

Παράλληλα η Ελλάδα πανηγύρισε και δεύτερη σημαντική επιτυχία στη διοργάνωση. Η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησε την 3η θέση στον τελικό του σκιφ νεανίδων, χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή το χάλκινο μετάλλιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδωσε μεγάλη μάχη μέχρι τα τελευταία μέτρα, σε μια συγκλονιστική κόντρα με τη Γερμανίδα αντίπαλό της. Η Μουρατίδου κατάφερε να μείνει μπροστά και να εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο βάθρο.