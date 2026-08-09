Ένα ξεχωριστό video με τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Σταύρο Πήλιο έδωσε στην δημοσιότητα η ΠΑΕ ΑΕΚ, μετά την επέκταση της συνεργασίας της με τον 25χρονο αριστερό μπακ έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια που έκανε ο Πήλιος, αλλά και στην αμφισβήτηση που αντιμετώπισε, τονίζοντας πως με τη δουλειά του κατάφερε να κερδίσει τη θέση του και μαζί ένα νέο συμβόλαιο.

Από την πλευρά του, ο Πήλιος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την παραμονή του στην ΑΕΚ, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή αποτελούσε εξαρχής την προτεραιότητά του.

Αναλυτικά τα όσα είπαν:

Μάριος Ηλιόπουλος: «Η αλήθεια είναι ότι έχεις δείξει μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και αυτό είναι για αυτούς που σε αμφισβήτησαν. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν, ήταν και δημοσιογράφοι στον χώρο.

Θα έλεγα ότι με το σπαθί σου κέρδισες επάξια μία θέση στην ενδεκάδα και αυτό το εκτιμήσαμε. Γι’ αυτόν τον λόγο σε ανανεώσαμε για τέσσερα ακόμα χρόνια. Για τέσσερα ακόμα χρόνια θα είσαι στην ΑΕΚ.

Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί, όπως ξέρεις καλά, είμαι αυτός που σε στήριξα από την πρώτη στιγμή και είμαι αυτός που σε πίστεψα. Και είμαι η απάντηση σε κάποιους που λέγανε τα δικά τους σχόλια, είτε δόκιμα είτε αδόκιμα.

Οπότε είμαστε χαρούμενοι. Είσαι ένα νέο παιδί. Εμείς δημιουργούμε διαδικασίες για να στηρίζουμε την οικογένεια, να είμαστε ενωτικοί.

Θα είσαι πάντα ενωτικός. Θα σε μαλώσω αν δεν είσαι ενωτικός στα αποδυτήρια. Και ξέρεις, όταν γίνομαι σκληρός, γίνομαι παραπάνω απ’ ό,τι πρέπει.

Θα σου δώσω τον λόγο να μας πεις τα πέντε λόγια που θέλεις, από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, από το μυαλό σου, από όπου θέλεις. Τοποθέτησέ τα, πες τα μας».

Σταύρος Πήλιος: «Δεν θα πω πολλά. Είναι μεγάλη μου χαρά που συνεχίζω στην ομάδα, ήταν η προτεραιότητά μου. Αυτή ήταν η προτεραιότητά μου.

Έχω ακόμα πάρα πολλά να δείξω, γιατί, όπως είπες, με αμφισβήτησαν πολλοί. Όταν πιστεύεις κάτι, γίνεται και επειδή πιστεύω ότι έχω πολλά να δώσω ακόμα, χαίρομαι πολύ που θα συνεχίσω εδώ.

Σε ευχαριστώ εσένα προσωπικά για τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό, όπως και τον προπονητή και τα παιδιά που είναι δίπλα μου κάθε μέρα».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Πράγματι, σε στήριξε και ο προπονητής και, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, κι εσύ μπήκες στο mentality της ΑΕΚ. Είδες ποιος είναι ο δρόμος του νικητή και με σκληρή δουλειά έγινες νικητής. Καλές επιτυχίες».