Σε τριπλό μέτωπο «χτυπάει» ο Ολυμπιακός τις τελευταίες ώρες προκειμένου να ενισχυθεί στην θέση του κεντρικού χαφ, με τις συζητήσεις με τους Καντιού, Πουέρτα και Κάσερες να είναι σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Γαλλία, ο Ζοφρέ Μονκαντά ο νέος υπερτεχνικός διευθυντής του γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει ξεχωρίσει τον Νοά Καντιού και στις νέες επαφές που είχε ο ατζέντης του με τους Πειραιώτες, υποστήριξε πως είναι θετικός να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.

Αυτό που απομένει είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή» με τη Λοριάν. Παράλληλα ο Ολυμπιακός δουλεύει και τις άλλες δύο περιπτώσεις κεντρικών μέσων.

Ο Κρίστιαν Κάσερες της Τουλούζ, είναι μια πολύ ακριβή και δύσκολη περίπτωση, καθώς η Γαλλική ομάδα ζήτησε 12 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη επαφή, για να τον παραχωρήσει.

Ωστόσο στην Γαλλία αναφέρουν πως το ποσό αυτό μπορεί να πέσει στα 10 εκατομμύρια, ίσως και λίγο πιο κάτω με τα μπόνους και κάποιο καλό ποσοστό μεταπώλησης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα, ο Κολομβιανός μέσος είχε πει το «ναι» αρχικά στον Ολυμπιακό, ώστε να προχωρήσουν οι επαφές με τη Ράσινγκ Σανταντέρ.

Στη συνέχεια ο ατζέντης του υποστήριξε ότι ο παίκτης χρειάζεται περισσότερο χρόνο, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες οι δύο πλευρές επανήλθαν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Πλέον, ο Ολυμπιακός «τρέχει» ώστε τις επόμενες ημέρες να ενισχυθεί η ομάδα στις θέσεις που έχει ανάγκη και να παρουσιάσει ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο.