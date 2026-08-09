Ένα σύντομο βίντεο, το οποίο φέρεται να δείχνει ζωντανό τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσαν στη δημοσιότητα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εν μέσω νέων φημών ότι η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Το βίντεο διάρκειας περίπου 12 δευτερολέπτων δημοσιεύθηκε στις 8 Αυγούστου από το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr. Στα πλάνα ο Χαμενεΐ εμφανίζεται καθισμένος μαζί με ομάδα ανδρών, πιθανότατα κληρικών ή μαθητών θρησκευτικής σχολής, στους οποίους φαίνεται να μιλά. Εξωτερικά δεν διακρίνονται εμφανή σημάδια τραυματισμού.

Το Mehr και τα υπόλοιπα ιρανικά μέσα που αναπαρήγαγαν το υλικό δεν διευκρίνισαν πότε και πού έγινε η λήψη. Δεν δόθηκαν επίσης στοιχεία που να συνδέουν τη συνάντηση με πρόσφατο γεγονός, ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το βίντεο καταγράφηκε μετά τις τελευταίες πληροφορίες για επιδείνωση της υγείας του.

Iran releases video of Supreme Leader Mojtaba Khamenei. pic.twitter.com/52kmfbmbjU — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) August 9, 2026

Καταγγελίες ότι πρόκειται για παλιό βίντεο

Η δημοσίευση παρουσιάστηκε από ορισμένα μέσα ως η πρώτη βιντεοσκοπημένη εμφάνιση του Χαμενεΐ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητείται, καθώς παρόμοιο υλικό με τον 56χρονο κληρικό να διδάσκει θρησκευτικά είχε κυκλοφορήσει ήδη τον Μάρτιο.

Στις 20 Μαρτίου η ιρανική κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει βίντεο που, σύμφωνα με το IRIB, έδειχνε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να απευθύνεται στα αραβικά σε ομάδα μαθητών. Ούτε τότε είχε ανακοινωθεί η ημερομηνία της λήψης, με αποτέλεσμα να διατυπωθούν υποψίες ότι επρόκειτο για αρχειακό υλικό.ναλυτές και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι το υλικό που αναδημοσιεύθηκε τον Αύγουστο είναι παλιό και είχε κυκλοφορήσει πριν από μήνες. Η αυθεντικότητά του και, κυρίως, ο χρόνος καταγραφής του δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Επομένως, το βίντεο δεν αποτελεί ασφαλή απόδειξη για τη σημερινή κατάσταση της υγείας του Χαμενεΐ.

Τραυματίστηκε στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε ανώτατος ηγέτης του Ιράν στις 8 Μαρτίου, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στα πόδια κατά την ίδια επίθεση. Από την ανάληψη των καθηκόντων του έχει εκδώσει γραπτές ανακοινώσεις, χωρίς να πραγματοποιήσει επιβεβαιωμένη δημόσια εμφάνιση ή να δημοσιοποιήσει πρόσφατο ηχητικό μήνυμα.

Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη αυξάνεται καθημερινά, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την υγεία ή τον τόπο όπου βρίσκεται.

Η δημοσίευση του βίντεο έρχεται σε κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς ιρανικές και ομανικές αντιπροσωπείες έχουν επεξεργαστεί σχέδιο συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ, το οποίο, σύμφωνα με το Associated Press, αναμένει την τελική έγκριση του Χαμενεΐ. Η παρατεταμένη απουσία του εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα τόσο για την υγεία του όσο και για το ποιος λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις στην Τεχεράνη.