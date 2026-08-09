Παρά την απομάκρυνσή του από τη δημόσια ζωή και την απώλεια των βασιλικών του τίτλων μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, πρώην δούκας της Υόρκης, φέρεται να εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στα απόρρητα κυβερνητικά σχέδια για την κηδεία του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mail on Sunday, ο 66χρονος παραμένει σε ειδική λίστα που περιλαμβάνει μέλη της βασιλικής οικογένειας για τα οποία οι βρετανικές αρχές έχουν καταρτίσει εκ των προτέρων σχέδια σχετικά με την κηδεία τους.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βρετανία, καθώς ο Άντριου έχει πλέον απομακρυνθεί από τα επίσημα καθήκοντα και τα βασιλικά αξιώματα, ενώ το όνομά του εξακολουθεί να συνδέεται με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Το ζήτημα που τίθεται πλέον είναι εάν ένας πρώην ανώτερος γαλαζοαίματος, ο οποίος έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, θα πρέπει να εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από το κράτος με τον ίδιο τελετουργικό τρόπο που προβλέπεται για μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Τα απόρρητα «Bridge plans»

Τα σχέδια στα οποία φέρεται να περιλαμβάνεται ο Άντριου είναι γνωστά ως «Bridge plans» και αποτελούν μέρος του λεπτομερούς σχεδιασμού της βρετανικής κυβέρνησης για την περίοδο που ακολουθεί τον θάνατο ανώτερων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Πρόκειται για σχέδια που καθορίζουν, μεταξύ άλλων, τα πρωτόκολλα, τις τελετές και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Το πιο γνωστό ήταν το «Operation London Bridge», το οποίο ενεργοποιήθηκε μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022. Για τον πρίγκιπα Φίλιππο είχε χρησιμοποιηθεί το «Operation Forth Bridge».

Στην περίπτωση του Άντριου, οι λεπτομέρειες του σχεδίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας τελετής στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Πρόκειται για έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για τη βασιλική οικογένεια, όπου έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές τελετές και κηδείες.

Το πιθανό σημείο ταφής

Ως πιθανότερος τόπος ταφής αναφέρεται το Royal Burial Ground στο Frogmore, μέσα στο Home Park του Ουίνδσορ.

Στο συγκεκριμένο βασιλικό κοιμητήριο έχουν ταφεί αρκετά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ο Εδουάρδος Η’, ο οποίος παραιτήθηκε από τον θρόνο το 1936 προκειμένου να παντρευτεί την Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον.

Τα σχέδια τελούν υπό την εποπτεία του Cabinet Office και, όπως συμβαίνει με αντίστοιχες διαδικασίες, επανεξετάζονται τακτικά.

«Τι μήνυμα στέλνει αυτό στα θύματα του Έπσταϊν;»

Η πιθανότητα να αποδοθούν στον Άντριου βασιλικές ή βασιλικού χαρακτήρα τιμές μετά τον θάνατό του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η Αμερικανίδα δικηγόρος Γκλόρια Όλρεντ, η οποία έχει εκπροσωπήσει 27 θύματα του Έπσταϊν, αμφισβήτησε δημόσια εάν θα ήταν ορθό να πραγματοποιηθεί μια τέτοια τελετή.

Το βασικό ερώτημα που έθεσε αφορά το μήνυμα που θα μπορούσε να σταλεί στα θύματα της υπόθεσης, αλλά και το ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι Βρετανοί φορολογούμενοι με το κόστος μιας τελετής που θα αφορούσε πλέον έναν ιδιώτη.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και η σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών, Αλίσια Κερνς, η οποία υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν συνθήκες υπό τις οποίες ο Άντριου θα μπορούσε να τύχει βασιλικής κηδείας και ζήτησε την ανάκληση των σχετικών σχεδίων.

Ο πρώην υπουργός και ειδικός σε ζητήματα των οικονομικών της μοναρχίας Νόρμαν Μπέικερ εξέφρασε επίσης αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι ο Άντριου είναι πλέον ιδιώτης.

Η κηδεία της πριγκίπισσας Μαργαρίτας ως πιθανό προηγούμενο

Εφόσον τελικά πραγματοποιηθεί τελετουργική κηδεία, Βρετανοί ειδικοί εκτιμούν ότι το μοντέλο θα μπορούσε να προσεγγίζει περισσότερο εκείνο της πριγκίπισσας Μαργαρίτας.

Η αδελφή της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ πέθανε το 2002, σε ηλικία 71 ετών. Η νεκρώσιμη ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, παρουσία περίπου 400 προσκεκλημένων.

Δεν επρόκειτο για κρατική κηδεία, ωστόσο η τελετή είχε έντονο βασιλικό χαρακτήρα και συνοδεύτηκε από αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ποιοι θα μπορούσαν να μεταφέρουν το φέρετρο

Ερωτήματα υπάρχουν και σχετικά με τη συμμετοχή στρατιωτικών στην τελετή.

Παραδοσιακά, τη μεταφορά του φερέτρου μελών της βασιλικής οικογένειας αναλαμβάνουν στρατιωτικοί από μονάδες με τις οποίες συνδέεται το εκάστοτε πρόσωπο.

Ο Άντριου υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό και συμμετείχε στον πόλεμο των Φόκλαντ ως συγκυβερνήτης ελικοπτέρου Sea King. Στο παρελθόν είχε επίσης σειρά τιμητικών στρατιωτικών τίτλων, οι οποίοι του αφαιρέθηκαν μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Ο απόστρατος υποναύαρχος Κρις Πάρι εκτίμησε ότι το Βασιλικό Ναυτικό θα μπορούσε να αναζητήσει εθελοντές για τη μεταφορά του φερέτρου, επικαλούμενος την προηγούμενη στρατιωτική υπηρεσία του Άντριου.

Το κόστος της κηδείας στο επίκεντρο

Πέρα από το ζήτημα των βασιλικών τιμών, πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει και το ενδεχόμενο χρήσης δημόσιου χρήματος.

Ο Αμερικανός δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει εννέα θύματα του Έπσταϊν, υποστήριξε ότι οι Βρετανοί φορολογούμενοι δεν θα πρέπει να πληρώσουν για την κηδεία ενός ανθρώπου που πλέον θεωρείται ιδιώτης.

Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο Συντηρητικός βουλευτής Τζο Ρόμπερτσον.

Η βρετανική κυβέρνηση, πάντως, δεν έχει δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες των σχεδίων που φέρεται να αφορούν τον Άντριου. Το γεγονός ότι το όνομά του εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αποφασιστεί εκ των προτέρων το επίπεδο των τιμών που θα του αποδοθούν.

Το ζήτημα, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από τη σχέση του πρώην δούκα της Υόρκης με τη μοναρχία, ιδιαίτερα όσο οι συνέπειες της υπόθεσης Έπσταϊν εξακολουθούν να βαραίνουν τη δημόσια εικόνα του.