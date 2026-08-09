Τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ιταλία συνεχίζουν η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους στην Πύλο.

Το ζευγάρι επέλεξε αυτή τη φορά να γνωρίσει τις ιταλικές ακτές με σκάφος, πραγματοποιώντας διαδοχικές στάσεις σε δημοφιλή νησιά.

Μετά την παραμονή τους στην Ελλάδα και την επίσκεψή τους στην Ίο, οι δυο τους ταξίδεψαν στο Κάπρι, ενώ στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται επίσης η Πόντσα και η Ίσκια.

Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τις θαλάσσιες διαδρομές, τις βουτιές και τις εξορμήσεις τους στη στεριά.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται να χαλαρώνει στο κατάστρωμα, με φόντο τις απόκρημνες ακτές και τα νερά της Μεσογείου. Παρότι ο Τζέικ Μέντγουελ δεν βρίσκεται σε όλα τα στιγμιότυπα, συνοδεύει τη σύζυγό του στο ταξίδι τους στην Ιταλία.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου 2026 στην Πύλο, παρουσία συγγενών και φίλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είχε προηγηθεί ο πολιτικός γάμος τους στο Τέξας, όπου διαμένουν μόνιμα. Το πρώτο καλοκαίρι μετά τον γάμο τους περιλαμβάνει ταξίδια σε Ελλάδα και Ιταλία, με το ζευγάρι να μοιράζεται επιλεγμένες εικόνες από τις διακοπές του