Μια νέα προοπτική για τους επαγγελματίες αλιείς, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, επιχειρεί να δημιουργήσει ο αλιευτικός τουρισμός, συνδέοντας την καθημερινή δραστηριότητα στη θάλασσα με τον τουρισμό, τη γαστρονομία και την αυθεντική εμπειρία του επισκέπτη.

Στην πράξη, ο αλιέας δεν εγκαταλείπει το επάγγελμά του. Αντίθετα, αξιοποιεί το σκάφος, την εμπειρία και τη γνώση του για να προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αλιεία, να συμμετάσχουν σε μια πραγματική θαλάσσια εξόρμηση και να έρθουν σε επαφή με την αλιευτική παράδοση κάθε περιοχής.

Για τους ίδιους τους επαγγελματίες, η δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει μια συμπληρωματική πηγή εισοδήματος, σε έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένα κόστη και σημαντικές πιέσεις.

«Ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους επαγγελματίες αλιείς να ενισχύσουν το εισόδημά τους, να παραμείνουν στη θάλασσα και να μεταδώσουν την εμπειρία και την παράδοση στις επόμενες γενιές», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Όπως σημείωσε, παράλληλα οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά «την αυθεντική ελληνική αλιεία και τον πλούτο των θαλασσών μας», με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι νέοι άνθρωποι να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν το επάγγελμα του αλιέα.

Χρηματοδότηση για την προσαρμογή των αλιευτικών σκαφών

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχειρεί να στηρίξει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσω του Προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027 (ΠΑΛΥΘ).

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.1 προβλέπεται χρηματοδότηση δράσεων που συνδέονται με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται ο αλιευτικός, ο βιωματικός και ο καταδυτικός τουρισμός.

Δικαιούχοι μπορούν να είναι τόσο μεμονωμένοι επαγγελματίες αλιείς όσο και συνεταιρισμοί, μέσω των τοπικών προγραμμάτων ΤΑΠΤοΚ που υλοποιούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης.

Η χρηματοδότηση μπορεί να αφορά την προσαρμογή ενός επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ώστε να μπορεί να υποδέχεται επισκέπτες, καλύπτοντας μεταξύ άλλων εργασίες εκσυγχρονισμού και διαμόρφωσης, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, αναβάθμιση υποδομών, καθώς και παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την υγιεινή.

Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις προβολής και εξωστρέφειας, προκειμένου ο αλιευτικός τουρισμός να συνδεθεί περισσότερο με το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής.

Στο τραπέζι και 16 εκατ. ευρώ για τα αλιευτικά σκάφη

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσκληση ύψους 16 εκατ. ευρώ μέσω του ΠΑΛΥΘ για επενδύσεις στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του στόλου, με υψηλά ποσοστά ενίσχυσης, αλλά και η δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη θάλασσα.

Η λογική είναι ο εκσυγχρονισμός να λειτουργήσει παράλληλα με τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των αλιέων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τουριστικά την εμπειρία και το σκάφος τους.

Από το LEADER στα νέα προγράμματα

Ο αλιευτικός τουρισμός δεν αποτελεί εντελώς νέα ιδέα για την Ελλάδα. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, μέσω του CLLD/LEADER 2014-2020, 30 Ομάδες Τοπικής Δράσης χρηματοδότησαν σχετικά σχέδια σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, 18 Ομάδες Τοπικής Δράσης συνεργάστηκαν σε διατοπικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 514.051,72 ευρώ, με στόχο την εκπαίδευση, την οργάνωση και την προώθηση της νέας δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο του σχεδίου πραγματοποιήθηκαν ημερίδες, ενώ 57 επαγγελματίες αλιείς συμμετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη καλής πρακτικής. Δημιουργήθηκαν επίσης ενημερωτικά βίντεο, τηλεοπτικά σποτ και ντοκιμαντέρ, θεματικές θαλάσσιες διαδρομές και υλικό προβολής, ενώ υλοποιήθηκαν και πιλοτικές δράσεις αλιευτικού τουρισμού.

Το διατοπικό σχέδιο «Αλιευτικός Τουρισμός» αναγνωρίστηκε στη συνέχεια από το ευρωπαϊκό δίκτυο FARNET ως καλή πρακτική, καθώς συνέδεσε την ενίσχυση του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων με τη διατήρηση του επαγγέλματος και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Από την παράδοση σε ένα νέο τουριστικό προϊόν

Το επόμενο στοίχημα είναι η νέα προγραμματική περίοδος να μετατρέψει τις μέχρι σήμερα πιλοτικές και τοπικές πρωτοβουλίες σε μια περισσότερο οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα.

Με την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα μπορούν να γνωρίζουν αναλυτικά ποιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται, ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες και ποιοι είναι οι όροι ένταξης.

Για τις παράκτιες και νησιωτικές κοινωνίες, ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι μόνο το πρόσθετο εισόδημα. Είναι και η διατήρηση ενός παραδοσιακού επαγγέλματος, η δημιουργία κινήτρων για τη νέα γενιά και η σύνδεση του τουρισμού με την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στη θάλασσα.

Έτσι, μια συνηθισμένη ημέρα ενός επαγγελματία αλιέα μπορεί να μετατραπεί σε μια αυθεντική εμπειρία για τον επισκέπτη, δίνοντας παράλληλα στον ίδιο τον αλιέα έναν ακόμη λόγο να παραμείνει στη θάλασσα και στον τόπο του.