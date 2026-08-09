Σε διαπραγματεύσεις για την αγορά της Βιλερμπάν βρίσκεται η οικογένεια Μπας. Οι συζητήσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη και η οριστική συμφωνία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Το βασικό σημείο διαπραγμάτευσης εστιάζεται στο οικονομικό αντίτιμο της αγοράς, με το ποσό που καλείται να καταβάλει η οικογένεια που για δεκαετίες είχε άρρηκτους δεσμούς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, να κυμαίνεται μεταξύ 60 και 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η γαλλική ομάδα αναγκάστηκε να αλλάξει σημαντικά τον αρχικό αγωνιστικό της σχεδιασμό.

Η Βιλερμπάν προχώρησε σε μεγάλη μείωση του μπάτζετ της, το οποίο έπεσε από τα 59 εκατομμύρια ευρώ στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρεσης των απαραίτητων οικονομικών εγγυήσεων.

Έτσι, παρότι υπήρχαν συμφωνίες με παίκτες, δύο σημαντικές προσθήκες δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ αυτή του Σιλβέν Φρανσίσκο που κατέληξε τελικά στον Παναθηναϊκό και του Ντάνιελ Τάις που πήγε στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.