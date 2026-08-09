Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διόρισε τον Μοχσέν Ρεζαΐ στη θέση του Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – το ανώτατο πόστο ασφαλείας στη χώρα, θέση που είχε ο Αλί Λαριτζανί, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Μάρτιο από τους Ισραηλινούς σε ένα από τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετα.

Ο Ρεζαΐ είναι πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και μέλος του Συμβουλίου Διάγνωσης Σκοπιμότητας του Ιράν, το οποίο επιλύει τις διαφωνίες μεταξύ του κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Φρουρών (του οργάνου που εγκρίνει τις υποψηφιότητες για δημόσια αξιώματα).

Διετέλεσε στρατιωτικός διοικητής κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ στη δεκαετία του 1980, ο οποίος στο Ιράν αναφέρεται ως «Ιερά Άμυνα».

Παράλληλα, ο Χαμενεΐ διόρισε τον Ζουλκάντρ ως πολιτικό του σύμβουλο.