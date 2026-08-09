Με ένα πολύ ωραίο βίντεο που ανέβασε στα social media, η Τραμπζονσπόρ καλωσορίζει τον Μοχάμεντ Σαλάχ στην τουρκική οικογένεια.

Την περασμένη Πέμπτη (6/8) η ομάδα της Τραπεζούντας ανακοίνωσε τη μεγάλη μεταγραφή, με τους οπαδούς της να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας και να αποθεώνουν τον Αιγύπτιο άσο τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στο γήπεδο.

Η απόκτηση του Σαλάχ, ο οποίος αποχώρησε ως ελεύθερος, αποτελεί τεράστια επιτυχία για την Τραμπζονσπόρ και όλοι ασχολούνται με αυτό, με αποτέλεσμα το κλαμπ να ετοιμάσει ένα εκπληκτικό βίντεο που ανέβασε στα social media.

Ένα βίντεο που δείχνει τον Σαλάχ ως μέλος πλέον της τουρκικής οικογένειας, πριν αναχωρήσει για την προπόνηση, με στόχο να προετοιμαστεί για να πετύχει πολλά γκολ με τη νέα του ομάδα.