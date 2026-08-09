Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Ντον Νέλσον, ο οποίος είχε κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα στο NBA ως παίκτης ενώ τρεις φορές είχε αναδειχθεί προπονητής της χρονιάς.

Ως παίκτης ο Νέλσον είχε αγωνιστεί σε Σικάγο, Λος Άντζελες Λέικερς και Μπόστον Σέλτικς, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση πέντε πρωταθλημάτων με την ομάδα της Βοστώνης, η οποία απέσυρε και τη φανέλα του με το Νο19.

Μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης, το 1976, έγινε βοηθός προπονητή στους Μιλγουόκι Μπακς, για να αναλάβει στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής από το 1976 μέχρι το 1988, όταν και αποχώρησε για να αναλάβει τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο παρέμεινε μέχρι το 1995, τη σεζόν 1995-96 ήταν στον πάγκο των Νιου Γιορκ Νικς, από το 1997 μέχρι το 2005 ήταν στους Ντάλας Μάβερικς και το 2006 επέστρεψε στους Γουόριορς, στους οποίους παρέμεινε μέχρι το 2010, όταν και αποφάσισε να αποσυρθεί έχοντας αναδειχθεί τρεις φορές πρωταθλητής της χρονιάς (1983, 1985 1992).

Η ανακοίνωση της οικογένειάς του για τον θάνατό του ανέφερε: «Το πρωί της Κυριακής, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους Ντον Νέλσον έφυγε ειρηνικά για να συναντήσει τον Κύριο, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας του εβδομάδας, φίλοι και συγγενείς τον περιέβαλαν με αγάπη, μοιράζοντας την ευλογία της φιλίας του και αναπολώντας πολύτιμες αναμνήσεις».