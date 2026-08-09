Σε εννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.) προχώρησαν σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, δύο τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), τα οποία πραγματοποίησαν πτήσεις εντός του FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), τα δύο UAV κινήθηκαν στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, καταγράφοντας συνολικά δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και εννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.