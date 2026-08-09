Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκεται η ανατολική Κίνα, καθώς ο τυφώνας Dolphin έφτασε στη στεριά στην επαρχία Τσετσιάνγκ, της Κίνας, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους, πλημμύρες και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε ασφαλή σημεία, ενώ χιλιάδες πτήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί.

Ο Dolphin, ο 13ος τυφώνας που πλήττει την Κίνα φέτος, έφτασε στη στεριά στην περιοχή Γιουχουάν, στην πόλη Ταϊτσόου της επαρχίας Τσετσιάνγκ, περίπου στις 17:30 την Κυριακή, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο. Οι άνεμοι κοντά στο κέντρο του φαινομένου έφτασαν τα 42 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή περίπου 151 χιλιόμετρα την ώρα, αντιστοιχώντας σε 14 μποφόρ.

Οι κινεζικές αρχές έχουν ενεργοποιήσει εκτεταμένα μέτρα προστασίας του πληθυσμού και των υποδομών. Η Τσετσιάνγκ έχει θέσει σε ισχύ το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, Επίπεδο Ι, ενώ το Εθνικό Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για τυφώνα, το υψηλότερο επίπεδο του εθνικού συστήματος προειδοποίησης.

Heavy flooding caused by Typhoon Dolphin in Shanghai, China 🇨🇳 (09.08.2026) pic.twitter.com/B8Ef5SS6ki — Disaster News (@Top_Disaster) August 9, 2026

Οι παράκτιες περιοχές ανέστειλαν εργασίες, μαθήματα, επιχειρηματική δραστηριότητα και υπηρεσίες μεταφοράς, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών, ενώ τα καταφύγια έκτακτης ανάγκης έχουν στελεχωθεί και εφοδιαστεί.

Ισχυρές βροχές και άνεμοι

Η κακοκαιρία είχε ήδη αρχίσει να πλήττει την Τσετσιάνγκ από το βράδυ του Σαββάτου. Στην κομητεία Γιουχουάν, ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ κάμερες σε δημόσιους χώρους και εγκαταστάσεις κατέγραψαν σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές.

Shanghai was affected by the rainbands of Typhoon Dolphin today, with rainfall reaching 220mm, the second heaviest rain in more than 150 years of meteorological records. Some roads were flooded. pic.twitter.com/lPTLD9Nib2 — Jim (@yangyubin1998) August 9, 2026

Σε πολυσύχναστο πορθμείο της περιοχής, η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, την ώρα που οι άνεμοι κατά μήκος των ακτών ενισχύονταν συνεχώς. Οι άνεμοι αναμενόταν να φτάσουν τα 9 έως 11 μποφόρ, ενώ σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ταϊτσόου καταγράφηκαν άνεμοι 13 μποφόρ περίπου στις 11:00 το πρωί της Κυριακής.

Today, Typhoon Dolphin made landfall in Taizhou, Zhejiang, China, bringing dangerous winds and severe flooding. pic.twitter.com/zu1HhD7Q7C — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 9, 2026

Στην ίδια εγκατάσταση, το ύψος της βροχής που καταγράφηκε μέσα σε διάστημα έξι ωρών ξεπέρασε τα 60 χιλιοστά. Οι υπεύθυνοι είχαν λάβει προληπτικά μέτρα, ενισχύοντας την προστασία των μεγάλων μηχανημάτων από τους ισχυρούς ανέμους και ασφαλίζοντας τις προσωρινές εγκαταστάσεις.

Μέχρι τις 15:00 της Κυριακής, τα πεδινά ποτάμια δίκτυα της Τσετσιάνγκ είχαν απομακρύνει 516 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ μεγάλα και μεσαία φράγματα είχαν απελευθερώσει περισσότερα από 900 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για την αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Προβλήματα στη Σαγκάη

Ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις έπληξαν και τη Σαγκάη, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε ορισμένες χαμηλές περιοχές. Συνεργεία διάσωσης κινητοποιήθηκαν για την άντληση των υδάτων, ενώ οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις.

Στην πόλη έχουν ήδη απομακρυνθεί τουλάχιστον 30.300 άνθρωποι, ενώ περίπου 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία της VariFlight. Συνολικά, τα αεροδρόμια στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ είχαν ακυρώσει περισσότερες από 1.700 πτήσεις μέχρι τις 17:00 της Κυριακής.

Crosswinds from Typhoon Dolphin hitting Taipei Taoyuan hard this afternoon. JX1835, a Starlux A321neo, had to go around. right wing looked uncomfortably close to the ground. Solid decision in those conditions. pic.twitter.com/V3Fc5Dp6AK — Fahad Naim (@Fahadnaimb) August 9, 2026

Οι σιδηροδρομικές αρχές προχώρησαν επίσης σε αλλαγές των δρομολογίων, αναστέλλοντας υπηρεσίες σε τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής Χανγκτσόου–Σεντζέν και της γραμμής υψηλής ταχύτητας Σαγκάη–Κουνμίνγκ.

Παρά τις επικίνδυνες συνθήκες, κάτοικοι και επισκέπτες στη Σαγκάη βρέθηκαν νωρίτερα την Κυριακή στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, όπου φωτογράφισαν το φαινόμενο μέσα σε ισχυρούς ανέμους και βροχή.

Typhoon #Dolphin unleashes torrential rain over #Shanghai. The downpour prompted the city's first red rainstorm alert in 13 years. pic.twitter.com/vVHtOFymF8 — CGTN (@CGTNOfficial) August 9, 2026

Μέτρα προστασίας σε Φουτζιάν και άλλες περιοχές

Ισχυροί άνεμοι, άνω των 10 μποφόρ, έπληξαν και το κεντρικό και βόρειο τμήμα της επαρχίας Φουτζιάν. Στην πόλη Νίνγκντε, όπου 37 κατοικημένα νησιά φιλοξενούν σχεδόν 30.000 μόνιμους κατοίκους, οι τοπικές αρχές είχαν μεταφέρει εγκαίρως πόσιμο νερό, τρόφιμα, λέμβους και εξοπλισμό άντλησης νερού, ενόψει της άφιξης του τυφώνα.

Το Κρατικό Αρχηγείο Ελέγχου Πλημμυρών και Αντιμετώπισης Ξηρασίας ενεργοποίησε συναγερμό Επιπέδου IV για την αντιμετώπιση πλημμυρών και τυφώνων στη Σαγκάη και την επαρχία Τζιανγκσί, ενώ το Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών ενεργοποίησε αντίστοιχο επίπεδο συναγερμού για γεωλογικές καταστροφές στην επαρχία Ανχούι.

Ο Dolphin είχε προηγουμένως περάσει από τη νότια ιαπωνική επαρχία Οκινάουα, όπου έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότερα από 50.000 κτίρια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Typhoon Dolphin pounds Okinawa, Japan with fierce winds and dangerous conditions. Evacuation orders issued for nearly 260,000 people and 500+ flights canceled. https://t.co/upTxtB2EtJ pic.twitter.com/JjTaTMFy0c — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 7, 2026

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, ο τυφώνας αναμενόταν να επηρεάσει ευρύτερα τμήματα των ανατολικών ακτών της Κίνας, από το Σανμέν της Τσετσιάνγκ έως το Φουντίνγκ της Φουτζιάν, από το βράδυ της Κυριακής έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Οι κινεζικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω πλημμύρες, ζημιές σε υποδομές και νέα προβλήματα στις μετακινήσεις.