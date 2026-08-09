Με ανακοινώσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, αναδεικνύοντας τη σημαντική διαδρομή του στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση του με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Ο Τομέας Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ και η υπεύθυνη ΚΤΕ Πολιτισμού, Νάγια Γρηγοράκου, κάνουν λόγο για έναν ηθοποιό με σπουδαία διαδρομή, που ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας του.

Όπως σημειώνουν, ο Νίκος Καλογερόπουλος υπήρξε «ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα», ενώ παράλληλα με την υποκριτική ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή, την ποίηση και το τραγούδι. Το ΠΑΣΟΚ στέκεται ιδιαίτερα στη φράση του «Η τέχνη, χωρίς πολιτική, δεν έχει νόημα», τονίζοντας ότι αυτή χαρακτήρισε συνολικά την πορεία του.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ηθοποιός με σπουδαία διαδρομή στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας του. Ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα ασχολήθηκε παράλληλα με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή, την ποίηση και το τραγούδι», αναφέρουν για τον Νίκο Καλογερόπουλο.

«”Η τέχνη, χωρίς πολιτική, δεν έχει νόημα”. Αυτή η φράση χαρακτήρισε όλη την πορεία του Νίκου Καλογερόπουλου και τον έκανε να ξεχωρίσει για το ήθος του. Επιλεκτικός και πολυτάλαντος αφήνει πίσω του σημαντικό έργο», σημειώνουν.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Καλογερόπουλο, έναν σπουδαίο ηθοποιό και πολυσχιδή δημιουργό, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Υπηρέτησε την τέχνη με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα.

Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το «Ρεμπέτικο» μέχρι τη «Λούφα και Παραλλαγή», το «Στο Κάμπινγκ» και τις μεταγενέστερες θεατρικές και κινηματογραφικές του δημιουργίες, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό. Οι ερμηνείες του χαρακτηρίστηκαν από αυθεντικότητα, λαϊκότητα, ευαισθησία αλλά και μια σπάνια δύναμη.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν υπήρξε ποτέ ένας καλλιτέχνης αποκομμένος από την κοινωνία και την εποχή του. Με τον δικό του αιχμηρό και συχνά ανατρεπτικό λόγο σχολίαζε την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, ασκώντας κριτική σε πρόσωπα και κατεστημένες αντιλήψεις.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπηρέτησε την μεγάλη υπόθεση της Αριστεράς το 2004 ως υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β´Αθήνας.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος ανήκει πλέον στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του.