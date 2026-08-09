Στο θέμα υγείας που αντιμετώπισε το 2020 και στη σχέση του με το Σούνιο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξή του στους «EuroInsiders».

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει αναφερθεί πολλές φορές στην αγάπη του για το Σούνιο και στη συνέντευξη που παραχώρησε ρωτήθηκε για αυτό, για να δώσει την ακόλουθη απάντηση.

«Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να απομονωθείς, να αφήσεις τα πράγματα κάτω, να τα σκεφτείς, να καταστρώσεις μια στρατηγική και να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Υπάρχουν άλλες φορές που πρέπει να το αντιμετωπίσεις εκείνη ακριβώς τη στιγμή, επειδή καταλαβαίνεις ότι θα μεγαλώσει. Οπότε δεν μπορώ να σου δώσω μια… Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται από το ζήτημα, εξαρτάται από το timing, εξαρτάται από την προτεραιότητα που έχεις και από τα διαφορετικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Αυτό το σπίτι στο Σούνιο λύνει προβλήματα.

Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτά και υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ενεργειακούς πόλους. Δεν θα μπω, πάντως, σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, όπως οι Δελφοί, το Σούνιο, η Δήλος, όπου υποτίθεται — και για κάποιους απλώς υποτίθεται, για μένα σίγουρα — η ενέργεια είναι διαφορετική. Εγώ το νιώθω. Μόλις περνάω το Λαύριο και κατεβαίνω προς το Σούνιο, νιώθω ότι αλλάζω εσωτερικά. Το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί εδώ είναι ότι το 2020 έπαθα πολλαπλό έμφραγμα. Πήγα και επέστρεψα τέσσερις φορές. Είδα την ευθεία γραμμή, το φως.

Ήρθα εδώ, έμεινα τρία χρόνια, άλλαξα εντελώς ως άνθρωπος, εντελώς ως χαρακτήρας, είδα διαφορετικά τη ζωή και νομίζω ότι η ενέργεια αυτών των δέκα εκατοστών… Κοιτάξτε τον Φρι, πού είναι; Είναι στην καρέκλα, σωστά; Σε εκείνη την καρέκλα εκεί. Είναι πιο έξυπνος από εμένα».