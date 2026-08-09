Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου αρχίζει τη Δευτέρα (10/8) στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από 60 αθλητές και αθλήτριες, με τους Μίλτο Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή να είναι φαβορί για την κατάκτηση μεταλλίων.

Η «καρδιά» του ευρωπαϊκού στίβου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα χτυπάει στο «Αλεξάντερ Στέιντιουμ», το οποίο είναι το μεγαλύτερο στάδιο για στίβο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη χωρητικότητά του να είναι 18.000 θεατές, ωστόσο αυτή μπορεί να επεκταθεί στις 40.000 για μεγάλες διοργανώσεις, όπως έγινε το 2022 για τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που μια βρετανική πόλη θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μολονότι στο Μπέρμιγχαμ έχουν διεξαχθεί πολλές σημαντικές διοργανώσεις στίβου, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κλειστού του 2007 και των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων κλειστού του 2003 και του 2018.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου αναμένεται ότι θα λάβουν μέρος συνολικά 1.645 αθλητές και αθλήτριες (840 άνδρες και 805 γυναίκες) από 49 χώρες. Η Ελλάδα θα μετάσχει στη διοργάνωση με μια αποστολή 60 αθλητών/τριών (33 άνδρες και 27 γυναίκες), που είναι η μεγαλύτερη της χώρας μας στην ιστορία της διοργάνωσης. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα στη Ρώμη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μοναδικά ατομικά αγωνίσματα, σε άνδρες ή σε γυναίκες, χωρίς ελληνική συμμετοχή να είναι τα 1.500 μ., τα 5.000 μ., τα 10.000 μ. και τα 3.000 μ. στιπλ.

Οι μεγαλύτερες ελληνικές ελπίδες για ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, που θα επιχειρήσει να κατακτήσει για τέταρτη σερί διοργάνωση τον τίτλο στο μήκος, και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πανηγύρισε στη Ρώμη πριν από δύο χρόνια τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ, μένοντας πίσω από τον… ασυναγώνιστο Μόντο Ντουπλάντις. Από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν αθλητές και αθλήτριες στην ελληνική αποστολή που διαθέτουν εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις και μπορούν να παλέψουν για μια διάκριση. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ένα χρυσό και δύο ασημένια μετάλλια, αφού, εκτός των Τεντόγλου και Καραλή, ανέβηκε στο βάθρο και η πολύπειρη Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ γυναικών.

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο ετοιμάζεται να λάβει μέρος για έβδομη φορά στην καριέρα της στην κορυφαία διοργάνωση στίβου της «Γηραιάς Ηπείρου». Ωστόσο, ο πλέον «μπαρουτοκαπνισμένος» από Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου της ελληνικής αποστολής είναι ο… αειθαλής Δημήτρης Τσιάμης, με τον 44χρονο αθλητή του τριπλούν να μετράει αντίστροφα για να «γράψει» στο Μπέρμιγχαμ την όγδοη συμμετοχή του στον θεσμό. Πιο πίσω στη σχετική… λίστα ακολουθούν οι Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, Μιχάλης Αναστασάκης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Κρίστυ Αναγνωστοπούλου και Σταματία Σκαρβέλη που θα λάβουν για πέμπτη φορά μέρος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ελληνική αποστολή για το Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100 μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη

200 μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά

800 μ.: Γεωργία Δεσπολλάρη

Μαραθώνιος: Ματίνα Νούλα

Ύψος: Παναγιώτα Δόση

Επί κοντώ: Κατερίνα Στεφανίδη, Αριάδνη Αδαμοπούλου

Μήκος: Αντριάνα Γκόγκα, Ναταλία Μπέση

Τριπλούν: Σπυριδούλα Καρύδη

Σφαίρα: Μαρία Ραφαηλίδου, Μαρία Μαγκούλια

Δίσκος: Κρίστυ Αναγνωστοπούλου

Σφύρα: Σταματία Σκαρβέλη

Ακόντιο: Ελίνα Τζένγκο

Έπταθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα

Ημιμαραθώνιος Βάδην: Χριστίνα Παπαδοπούλου, Αναστασία Αντωνοπούλου

Μαραθώνιος Βάδην: Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Πένυ Τσινοπούλου, Όλγα Φιάσκα, Έφη Κουρκουτσάκη

4Χ100 μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά, Σοφία Καμπερίδου, Αποστολία Αντωνάτου, Ηρώ Παπαδεράκη

ΑΝΔΡΕΣ

200 μ.: Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος

400 μ.: Γιώργος Φρανκς

110 μ. εμπόδια: Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος

400 μ. εμπόδια: Δημήτρης Λεβαντίνος

Μαραθώνιος: Γιώργος Σταμούλης

Ύψος: Αντώνης Μέρλος, Αντρέα Μίτα

Επί Κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής, Γιάννης Ρίζος

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου, Νίκος Σταματονικολός

Τριπλούν: Νικόλας Ανδρικόπουλος, Ανδρέας Πανταζής, Δημήτρης Τσιάμης

Σφαίρα: Κώστας Γεννίκης, Ιάσονας Μαχαίρας, Οδυσσέας Μουζενίδης

Δίσκος: Δημήτρης Παυλίδης

Σφύρα: Χρήστος Φραντζεσκάκης, Γιώργος Παπαναστασίου, Μιχάλης Αναστασάκης

Ακόντιο: Δημήτρης Τσίτσος

Ημιμαραθώνιος Βάδην: Γιώργος Κριτούλης, Ανδρέας Παπαστεργίου, Κώστας Ντεντόπουλος

Μαραθώνιος Βάδην: Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, Γιώργος Κελεπούρης, Ανδρέας Καραγιάννης

4Χ100 μ.: Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος, Νικόλας Παναγιωτόπουλος, Θοδωρής Βροντινός, Γιάννης Βοσκόπουλος, Γιάννης Νυφαντόπουλος