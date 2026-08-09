Σε οικονομική πίεση αντί για άμεση επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται να επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να αψηφά τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν να βρίσκεται κοντά στην απόφαση να διατάξει την επανέναρξη σημαντικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Axios δεν προχώρησε σε νέες στρατιωτικές απειλές, δείχνοντας ότι προς το παρόν προτιμά να αφήσει τις οικονομικές πιέσεις να εντείνουν την κρίση στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο Τραμπ δεν εξέφρασε οργή ή απογοήτευση για το γεγονός ότι το Ιράν καθυστερεί να δώσει το «πράσινο φως» για την ανακοίνωση συμφωνίας με το Ομάν σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Μάλιστα, το Σάββατο η Τεχεράνη παρουσίασε νέα σειρά απαιτήσεων για να επιτραπεί εκ νέου η διέλευση πλοίων από τα Στενά.

«Το κρατάμε χαμηλά»

Κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τη σημερινή αμερικανική προσέγγιση απέναντι στην Τεχεράνη.

«Το κρατάμε χαμηλά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρει μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα», τόνισε.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν «βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση» σε οικονομικό επίπεδο και υποστήριξε πως η χώρα δεν διαθέτει πλέον χρήματα για να πληρώσει τα στρατεύματά της. Όπως ανέφερε, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός έχει επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η πτώση της τιμής του πετρελαίου σε λίγο πάνω από τα 75 δολάρια το βαρέλι περιορίζει τις επιπτώσεις που αισθάνονται οι Αμερικανοί καταναλωτές από τον πόλεμο.

«Θα λυθεί. Πάντα λύνεται. Είναι σαν μια παρτίδα σκάκι», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ παραμένει στον αέρα

Στο μεταξύ, εδώ και αρκετές ημέρες βρίσκεται σε εκκρεμότητα μια συμφωνία που αφορά την κυκλοφορία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Η συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ιράν, του Ομάν και των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, να δοθεί στο Ιράν μερικός έλεγχος της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά, κάτι που δεν είχε πριν από την έναρξη του πολέμου.

Μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονταν αισιόδοξοι ότι η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί την Τετάρτη. Έκτοτε, ωστόσο, οι πιθανότητες να υπάρξει άμεσα συμφωνία φαίνεται να έχουν περιοριστεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν παράλληλα λόγο για αυξανόμενες διαφωνίες στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος. Η μία πλευρά, υπό τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, φέρεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης και να θεωρεί αναγκαία την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Στον αντίποδα βρίσκεται η άλλη πλευρά, υπό τον διοικητή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αχμάντ Βαχίντι, η οποία απορρίπτει οποιαδήποτε παραχώρηση.

Οι νέοι όροι που θέτει το Ιράν

Το Σάββατο, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Ζολγκαντρ, παρουσίασε νέους όρους για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις προστίθενται στους όρους που είχαν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ομάν.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Ζολγκαντρ, για να ανοίξουν ξανά τα Στενά, οι ΗΠΑ θα πρέπει:

«Να μην απειλήσουν ούτε να προσβάλουν ποτέ το Ιράν, με οποιαδήποτε διατύπωση».

«Να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του Ιράν στον Λίβανο, τη Γάζα, την Υεμένη και το Ιράκ».

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον καλείται να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό και να αποσύρει τις στρατιωτικές δυνάμεις της από την περιοχή γύρω από το Ιράν.

Ο Ζολγκαντρ έθεσε ακόμη ως απαίτηση την πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, την άρση όλων των κυρώσεων, καθώς και την απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες, οι συγκεκριμένοι όροι αποτελούσαν προϋπόθεση για την επίτευξη μιας πυρηνικής συμφωνίας. Πλέον, το Ιράν τους παρουσιάζει ως προϋποθέσεις ακόμη και για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Διπλωμάτης από μία από τις χώρες που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση εκτίμησε ότι η δήλωση Ζολγκαντρ αντανακλά τις πολιτικές συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Τραμπ είχε εξετάσει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από μία εβδομάδα προσανατολιζόταν στην επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Τελικά, όμως, πείστηκε να προχωρήσει προς την αποκλιμάκωση, τουλάχιστον για την ώρα.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους υποστήριξε ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις επιτρέπουν στο ιρανικό καθεστώς να αποφεύγει προς το παρόν να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του πολέμου, τις καταστροφές στις υποδομές και τη βαθιά οικονομική κρίση που έχει δημιουργηθεί.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, όταν το Ιράν δεν βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, είναι υποχρεωμένο να έρθει αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα, χωρίς να διαθέτει πραγματικές λύσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μεταφέρονται κάθε βράδυ από τον Κόλπο μέσω της νότιας λωρίδας των Στενών του Ορμούζ, σε συντονισμό με τον αμερικανικό στρατό.

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα επιχειρήσουν να αυξήσουν περαιτέρω τις ποσότητες πετρελαίου που μεταφέρονται, όσο δεν επιτυγχάνεται συμφωνία.

Βανς: «Το παιχνίδι βρίσκεται στη μέση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έδωσε το στίγμα της αμερικανικής στρατηγικής μιλώντας στο Fox News το Σάββατο.

«Αυτό δεν έχει τελειώσει. Προφανώς δεν βρισκόμαστε στην αρχή. Είμαστε στη μέση του παιχνιδιού και χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων διπλωματικά, οικονομικά και στρατιωτικά, για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε.