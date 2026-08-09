Με ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου στην κοινότητα Μουζακίου του Δήμου Πύργου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από την είσοδο του χωριού και έχει επεκταθεί σε δασική περιοχή με πεύκα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η πρώτη ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά έγινε περίπου στις 17:00. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ λίγο μετά τις 18:00 η παρουσία των δυνάμεων στην περιοχή ενισχύθηκε σημαντικά.

Συνολικά, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 105 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ επιχειρούν και 28 οχήματα.

Στις δυνάμεις περιλαμβάνονται επίσης 25 πυροσβέστες από την Τσεχία με πέντε οχήματα, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος προεγκατάστασης.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή και των εναέριων μέσων, πριν πέσει το σκοτάδι, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή, επιχειρώντας να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο.

Στην περιοχή έχουν μεταβεί, παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Πύργου, προκειμένου να συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης.

Καλύτερη εικόνα

«Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην περιοχή Μουζάκι», ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης.

Όπως πρόσθεσε, «μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν τουλάχιστον εννέα εναέρια πυροσβεστικά μέσα βοηθώντας σημαντικά στο έργο της κατάσβεσης, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις».

Σύμφωνα με τον κ. Κοροβέση, «προς το παρόν δεν κινδυνεύει το χωριό Μουζάκι, καθώς το μέτωπο της φωτιάς δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή», συμπληρώνοντας ότι «στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν τουλάχιστον 14 μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφερειακής ενότητας Ηλείας».

Συνεχείς ρίψεις από τα εναέρια μέσα

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, καθώς η εικόνα από το μέτωπο παρουσιάζε βελτίωση, οι εναέριες δυνάμεις πραγματοποίησαν τις τελευταίες ρίψεις πριν από την έλευση του σκοταδιού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο αεροσκάφη Canadair, δύο ελικόπτερα Erickson, ένα ελικόπτερο Bell και πέντε αεροσκάφη Air Tractor.

Οι δασοκομάντος στην πρώτη γραμμή

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των δασοκομάντος, οι οποίοι επιχειρούν στην πρώτη γραμμή της πυρκαγιάς στο Μουζάκι, αντιμετωπίζοντας τις φλόγες αλλά και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Με τον κατάλληλο εξοπλισμό και έχοντας υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, οι δασοκομάντος επιχειρούν σε δύσκολα και απαιτητικά σημεία, καταβάλλοντας προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Οι εικόνες από το σημείο καταγράφουν την ένταση της επιχείρησης και τη δύσκολη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.