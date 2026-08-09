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Θρίλερ με τον θάνατο ενός άνδρα ηλικίας 66 ετών εκτυλίσσεται τις τελευταίες δύο ώρες στην περιοχή Ίβηρα του δήμου Βισαλτίας, στις Σέρρες.

Ο άνδρας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα πριν λίγες μέρες για να βρεθεί στο χωριό του για το καλοκαίρι, όπου σήμερα περίπου στις 19:30 εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ο άνδρας πριν από μερικές ώρες φέρεται να υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ιατροδικαστής, ενώ οι αρχές έχουν «κυκλώσει» το σενάριο της δολοφονίας.