Η Ντέγκερφορς νίκησε με 2-1 τη Μάλμε εκτός έδρας για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σουηδίας, με τον Ντσίγιαν Βουκόγεβιτς να τρελαίνει συμπαίκτες και αντιπάλους με το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε πίσω από το κέντρο του γηπέδου.

Πέντε συνεχόμενους αγώνες χωρίς γκολ μετρούσε η Ντέγκερφορς και στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μάλμε κατάφερε να σκοράρει στο 18ο λεπτό και μάλιστα με τρόπο που άφησε άφωνους τους πάντες.

Παίρνοντας τη μπάλα πίσω από το κέντρο του γηπέδου, ο Βουκόγεβιτς έριξε μια ματιά προς την εστία και με ένα εκπληκτικό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, θέτοντας υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2, αλλά το πρώτο γκολ ήταν αυτό που έκλεψε την παράσταση.