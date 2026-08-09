Για τη σχέση που έχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μίλησε, μεταξύ άλλων θεμάτων, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη που παραχώρησε στους «EuroInsinders».

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ρωτήθηκε και απάντησε για τη σχέση του με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, ενώ πέταξε το… καρφί του και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τη σχέση τους με το μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γιαννακόπουλος ρωτήθηκε και για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για τον οποίο είπε τα εξής…

«Έτυχε να σπουδάζουμε στην ίδια πόλη κάποια στιγμή. Μέναμε μαζί. Έχουμε μία σχέση όπου υπάρχει σεβασμός από τη μία πλευρά στην άλλη, αλλά δυστυχώς είναι στη λάθος ομάδα. Υποστηρίζει τη λάθος ομάδα».