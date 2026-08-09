Η κηδεία του πατέρα του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε, έγινε στο Ροζάριο της Αργεντινής, με τον 39χρονο άσο να είναι καταρρακωμένος, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας.

Πολύ δύσκολες ώρες περνάει ο Μέσι καθώς το Σάββατο (8/8) έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του σε ηλικία 68 ετών και μία μέρα τού είπε το τελευταίο «αντίο».

Η κηδεία έγινε στο Ροζάριο, την πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο «Λίο», ο οποίος ήταν συντετριμμένος, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αργεντινής.

Η οικογένεια Μέσι δεν ήθελε, φυσικά, κάμερες και φωτογράφους στην εξόδιο ακολουθία, με τον 39χρονο άσο να αποχαιρετάει τον πατέρα του και μάνατζερ του, ο οποίος έδωσε πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια και τελικά πέθανε σε ηλικία 68 ετών.