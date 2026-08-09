Λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, η Άντερλεχτ νίκησε με 2-1 τη Λα Λουβιέρ χάρη σε γκολ του Μπερτατσίνι στο 92′.

Μετά την ήττα με 0-1 στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι, ο «δικέφαλος του βορρά» θα πρέπει να κάνει την ανατροπή στις Βρυξέλλες αν θέλει να προκριθεί στα play off του Europa League, πλησιάζοντας στη League Phase.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι συνεχίζει την προετοιμασία της και θα βρει απέναντί της μια ομάδα με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς κατάφερε, έστω με άγχος, να πάρει τη νίκη επί της Λα Λουβιέρ στην πρεμιέρα του βελγικού πρωταθλήματος.

Η Άντερλεχτ έμεινε πίσω στο σκορ στο 54′ από το γκολ του Ισά, απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα στο 59′ καθώς αποβλήθηκε ο Ίτο, ισοφάρισε στο 69′ με τον Ενγκά Κάνα και πήρε τη νίκη με 2-1 στο 92′ χάρη στο γκολ του Μπερτατσίνι έπειτα από φάση διαρκείας.

Η σύνθεση της Άντερλεχτ: Κούζεμανς, Μάαμαρ, Αουγκούστινσον (58’ Εντιαγέ), Μπιανκόν, Πετρό, Κάνα (89’ Κομπιελά), Άμπρος, Σαλιμπά (58’ Σικάν), Τσβέτκοβιτς, Ενγκά Κάνα (79’ Μπερτατσίνι), Ντεγκρίφ (79’ Άντμαν).