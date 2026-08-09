Ένα ιδιαίτερα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Μουζάκι Ηλείας, όταν ένας ανεμοστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του μέσα στην περιοχή που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση αυτή είναι ότι ο σχηματισμός δεν συνοδευόταν από φλόγες. Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για πυροστρόβιλο, αλλά για ανεμοστρόβιλο που δημιουργήθηκε εντός του ενεργού μετώπου της πυρκαγιάς.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο καταδεικνύει τις εξαιρετικά έντονες και μεταβαλλόμενες ατμοσφαιρικές συνθήκες που είναι δυνατό να αναπτυχθούν κατά την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς.