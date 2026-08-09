Χωρισμένη από τη μητέρα της, χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση και σε ηλικία μόλις 11 ετών αναγκάστηκε να ταξιδέψει μόνη της σε πλοίο της Σαϊεντολογίας, όπου, όπως καταγγέλλει, υπέστη χρόνια συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, σκληρή εργασία και τιμωρίες που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή της. Η Ντανιέλ Τσέιμπερλιν, σήμερα 64 ετών, περιγράφει τις τραυματικές εμπειρίες που υποστηρίζει ότι έζησε ως παιδί μέσα στη Σαϊεντολογία.

Η Σαϊεντολογία ιδρύθηκε από τον Αμερικανό συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Λ. Ρον Χάμπαρντ και, σύμφωνα με την περιγραφή της, υπόσχεται στους ακολούθους της ότι μπορούν να απελευθερώσουν το αθάνατο δυναμικό τους και να απαλλαγούν από τα βάρη παλαιότερων τραυμάτων. Η Ντανιέλ υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η κακοποίηση που υπέστη μέσα στην οργάνωση έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κρυφή, καθώς, όπως λέει, η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας επιχειρεί να φιμώνει τους επικριτές και να απαξιώνει τους επιζώντες που μιλούν δημόσια.

Από τη Ροδεσία στη Σαϊεντολογία

Η Ντανιέλ γεννήθηκε το 1961 στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε, και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στη Νότια Αφρική, όπου οι γονείς της είχαν εμπλακεί έντονα στη Σαϊεντολογία. Όταν ο πατέρας της αποβλήθηκε από την οργάνωση επειδή, σύμφωνα με την ίδια, ενεργούσε ως κατάσκοπος για την οργάνωση ψυχικής υγείας της Νότιας Αφρικής, η μητέρα της πήρε τη Ντανιέλ και τα αδέλφια της και μετακόμισαν στην Αγγλία.

Ο πατέρας της χαρακτηρίστηκε «Κατασταλτικό Πρόσωπο» («Suppressive Person»), όρος που χρησιμοποιεί η Σαϊεντολογία για κάποιον τον οποίο θεωρεί «αντικοινωνική προσωπικότητα» που επιδιώκει να «βλάψει, υπονομεύσει ή καταστείλει άλλους ανθρώπους ή ομάδες». Τα μέλη της οργάνωσης απαγορεύεται να διατηρούν επαφή με όποιον έχει λάβει αυτή την ετικέτα, με αποτέλεσμα η Ντανιέλ να χάσει σχεδόν κάθε επαφή με τον πατέρα της.

Η οικογένεια εγκαταστάθηκε κοντά στην έδρα της Σαϊεντολογίας στη Βρετανία, στο Σεντ Χιλ, στο Ίστ Γκρίνστεντ του Δυτικού Σάσεξ. Η Ντανιέλ, όμως, ήταν τότε μόλις 11 ετών και είχε πάει σχολείο για μόλις έναν μήνα, όταν, όπως περιγράφει, στάλθηκε μόνη της στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας για να επιβιβαστεί στο πλοίο «Απόλλο» της Σαϊεντολογίας.

Στόχος ήταν να ξεκινήσει την εκπαίδευσή της στη «Sea Org», την επίλεκτη εσωτερική τάξη της Σαϊεντολογίας, τα μέλη της οποίας υπογράφουν συμβόλαια διάρκειας ενός δισεκατομμυρίου ετών, δεσμεύοντας τη ζωή τους στην οργάνωση. Τα μέλη της Sea Org λαμβάνουν ελάχιστη ή καθόλου αμοιβή και, σύμφωνα με τη Ντανιέλ, εξαρτώνται από την οργάνωση για την τροφή και τη στέγασή τους.

«Τα μέλη της Sea Org θεωρούνται η επίλεκτη οργάνωση της Σαϊεντολογίας και εργάζονται μέρα και νύχτα. Ουσιαστικά είναι πιόνια σε όλο αυτό», ανέφερε η Ντανιέλ στην Daily Mail.

Όπως περιγράφει, εκείνη την περίοδο τα μέλη εργάζονταν τόσο σε χερσαίες βάσεις όσο και σε πλοία, φορούσαν στολές ναυτικού τύπου και αναλάμβαναν τον καθαρισμό, το μαγείρεμα, τη διεξαγωγή μαθημάτων και ουσιαστικά οτιδήποτε μπορούσαν να κάνουν ώστε να αποφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στη Σαϊεντολογία.

Η Ντανιέλ θυμάται ότι έφτασε στη Λισαβόνα και από εκεί το πλοίο ταξίδεψε στη Μαδέρα, το Πόρτο, τα Λας Πάλμας, την Τενερίφη και το Κάντιθ. «Με έστειλαν εκεί για να εκπαιδευτώ ως Αγγελιοφόρος του Κομοδόρου, μία από τις αγγελιοφόρους που μετέφεραν όλα τα μηνύματα του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Οτιδήποτε ήθελε να γίνει, εκείνοι το έκαναν», είπε.

Η ζωή στο πλοίο «Απόλλο»

Ο Χάμπαρντ ήταν γνωστός για την πρόσληψη πολύ νεαρών κοριτσιών ως Αγγελιοφόρων του Κομοδόρου. Η πρώην μέλος της Σαϊεντολογίας Ντόριν Σμιθ έχει υποστηρίξει ότι ο Χάμπαρντ είχε αναφέρει πως εμπνεύστηκε την ιδέα από τη ναζιστική Γερμανία.

Σύμφωνα με τη Σμιθ, ο Χάμπαρντ είχε πει ότι ο Χίτλερ ήταν «τρελός», αλλά ταυτόχρονα «ιδιοφυΐα» και ότι η Χιτλερική Νεολαία ήταν μία από τις πιο έξυπνες ιδέες του, επειδή τα παιδιά αποτελούσαν «λευκό χαρτί» πάνω στο οποίο μπορούσε να γραφτεί οτιδήποτε. Η ίδια υποστήριξε ότι ο Χάμπαρντ πίστευε πως οι νέοι μπορούσαν να διαμορφωθούν σε «μικρούς Χάμπαρντ» και προτιμούσε τα κορίτσια, επειδή θεωρούσε ότι οι γυναίκες ήταν πιο πιστές από τους άνδρες.

Για τη Ντανιέλ, η μεταφορά στο «Απόλλο» ήρθε μετά από μία ήδη τραυματική παιδική ηλικία, καθώς είχε χάσει την επαφή με τον πατέρα της και όπως αναφέρει, είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τα θετά αδέλφια της. «Από την πρώτη κιόλας ημέρα που μπήκα στο πλοίο στη Λισαβόνα, δεν ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Ήθελα απεγνωσμένα να επιστρέψω στη μητέρα μου», είπε.

Η ίδια αισθανόταν εξαιρετικά μόνη και, όπως υποστηρίζει, δεν μπορούσε ούτε να γράψει γράμματα στην οικογένειά της, καθώς αυτά ελέγχονταν από μέλη της Sea Org. Σύμφωνα με τη Ντανιέλ, η Σαϊεντολογία θεωρεί τα παιδιά από την ηλικία των 11 ετών ως «ενήλικες μέσα σε σώμα παιδιού».

Αντί να συνεχίσει το σχολείο, όπως καταγγέλλει, στερήθηκε την εκπαίδευση πέρα από τις διδασκαλίες της Σαϊεντολογίας και αναγκάστηκε να κάνει σκληρές εργασίες πάνω στο πλοίο. Περιγράφει έναν υπερβολικά συνωστισμένο κοιτώνα στην πρύμνη, με πολλά κρεβάτια, ελάχιστο φωτισμό, σκοτάδι και έντονη δυσοσμία.

Η τυπική ημέρα της ξεκινούσε με αυτό που αποκαλούσαν «Deck Project Force», όπου μάθαινε να καθαρίζει τα καταστρώματα. Όπως λέει, ο Χάμπαρντ είχε θεσπίσει κανόνες για τα πάντα: από το πώς θα σκούπιζαν και θα καθάριζαν τα παράθυρα μέχρι το πώς θα γυάλιζαν τα μπρούντζινα αντικείμενα και θα έτριβαν τα καταστρώματα. Ο ίδιος, σύμφωνα με τη Ντανιέλ, ήταν παρανοϊκός με τις μυρωδιές και γι’ αυτό απαγορευόταν η χρήση χημικών με έντονη οσμή.

Η Ντανιέλ υποστηρίζει ότι εργαζόταν μέρα και νύχτα με ελάχιστη έως καθόλου ξεκούραση και ότι είχε ακόμη αναλάβει τη φροντίδα ανθρώπων με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. «Μία από τις δουλειές που είχα ήταν να ταΐζω ανθρώπους που είχαν αναπτύξει ψείρες του εφηβαίου. Υπήρχαν αρκετά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα πάνω στο πλοίο και αυτοί οι άνθρωποι κρατούνταν απομονωμένοι σε μικρές καμπίνες κοντά στη μαγειρείο», ανέφερε.

Με ελάχιστη ή καθόλου αμοιβή, όπως λέει, δεν μπορούσε να αγοράσει ούτε βασικά είδη, όπως σερβιέτες και σαπούνι.

Οι πρακτικές της Σαϊεντολογίας και οι τιμωρίες

Όταν δεν καθάριζε τα καταστρώματα του «Απόλλο», η Ντανιέλ υποβαλλόταν σε πρακτικές της Σαϊεντολογίας, μεταξύ των οποίων το «auditing» και το «bullbaiting». Το auditing, το οποίο η ίδια περιγράφει ως μία από τις πιο ήπιες πλευρές της Σαϊεντολογίας, είναι μία μορφή συμβουλευτικής κατά την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε δομημένες ερωτήσεις κρατώντας μία ηλεκτρονική συσκευή που ονομάζεται E-meter. Η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας υποστηρίζει ότι η συσκευή βοηθά στον εντοπισμό και την εξάλειψη συναισθηματικών τραυμάτων.

Το bullbaiting, αντίθετα, ήταν διαφορετικό. Πρόκειται για άσκηση εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί ώστε τα μέλη να μάθουν να παραμένουν ήρεμα και χωρίς συναισθηματική αντίδραση ενώ κάποιος τα προκαλεί σκόπιμα. Οι συμμετέχοντες δέχονται φωνές και προσβολές και, σύμφωνα με τη Ντανιέλ, μπορεί ακόμη και να υποστούν σωματικές παραβιάσεις.

«Κατά τη διάρκεια μίας από αυτές τις συνεδρίες, ένας άνδρας που καθόταν απέναντί μου ξεκούμπωσε το σουτιέν μου και το τράβηξε μέσα από τα μανίκια μου. Για μένα, αυτό είναι σωματική κακοποίηση», θυμήθηκε.

Η Ντανιέλ περιγράφει ένα κλίμα φόβου πάνω στο πλοίο, όπου ο Χάμπαρντ φώναζε συχνά στα μέλη του πληρώματος και ξεσπούσε σε ανεξέλεγκτες κρίσεις οργής. Υποστηρίζει ότι οι αυστηροί κανόνες του σήμαιναν πως ακόμη και τα μικρότερα παραπτώματα τιμωρούνταν.

«Θα μπορούσε να είναι ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο το να είναι κάποιος αδέξιος και να ρίχνει επανειλημμένα πράγματα. Τον έστελναν για εκπαίδευση ή auditing ώστε να διαπιστώσουν γιατί συνέχιζε να ρίχνει πράγματα», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Χάμπαρντ φέρεται να διέταζε ακόμη και να πετούν ανθρώπους στη θάλασσα ως τιμωρία, προκειμένου να τους τρομοκρατήσει, πριν δώσει εντολή να τους ανεβάσουν ξανά στο πλοίο.

Η Ντανιέλ αποφάσισε να γίνεται όσο πιο «δύσκολη» μπορούσε, με στόχο να απομακρυνθεί από το πλοίο και να επιστρέψει στη μητέρα της.

Την περίοδο εκείνη δημιουργήθηκε το «Rehabilitation Project Force», ή RPF, το οποίο η Ντανιέλ περιγράφει ως ουσιαστικά ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Τα μέλη έπρεπε να φορούν μαύρες φόρμες εργασίας και μαύρα περιβραχιόνια και δεν επιτρεπόταν να μιλούν στα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, εκτός εάν εκείνα τους απευθύνονταν πρώτα.

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας κάνεις σωματική εργασία και πρέπει να τρέχεις παντού, από το Α στο Β συνεχώς. Τη νύχτα μελετούσαμε υλικό της Σαϊεντολογίας, όλες τις πολιτικές του Λ. Ρον Χάμπαρντ», ανέφερε.

Τρεις ημέρες κλειδωμένη στο αμπάρι

Η Ντανιέλ λέει ότι συνέχισε να αντιδρά και ότι ο Χάμπαρντ διέταξε τον εγκλεισμό της στο «chain locker» του πλοίου, έναν από τους πιο επικίνδυνους χώρους για έναν άνθρωπο πάνω σε ένα πλοίο.

«Με κράτησαν εκεί για τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Μου έδιναν φαγητό σαν να ήμουν ζώο, μέσα από την καταπακτή. Κάποιος με έβγαζε για να πάω στην τουαλέτα και μετά με έβαζε αμέσως ξανά μέσα», περιέγραψε.

«Σε εκείνο το σημείο ήμουν τόσο μουδιασμένη που θα μπορούσες να με τσιμπήσεις ή να με πετάξεις στη θάλασσα και δεν θα με ένοιαζε», πρόσθεσε.

Χρόνια αργότερα, ως ενήλικη, η Ντανιέλ θυμήθηκε ότι συνάντησε έναν μηχανικό πλοίων, ο οποίος σοκαρίστηκε όταν άκουσε την περιγραφή της για τον εγκλεισμό της στο chain locker. Σύμφωνα με τη Ντανιέλ, ο άνδρας της είπε ότι ήταν εξαιρετικά τυχερή που επέζησε, καθώς ακόμη και σήμερα άνθρωποι πεθαίνουν αφού εισέλθουν στον κλειστό μεταλλικό χώρο, επειδή ο σίδηρος μειώνει το οξυγόνο.

Μετά την απομάκρυνσή της από το chain locker, η Ντανιέλ υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να παραμείνει στο δωμάτιο πλυντηρίων, προτού τελικά θεωρηθεί «βάρος» για την οργάνωση και επιστραφεί στη μητέρα της στην Αγγλία.

Ο βιασμός στα 14 και η κατηγορία ότι έφταιγε η ίδια

Μετά την επιστροφή της στο Δυτικό Σάσεξ, η Ντανιέλ επέστρεψε στο σχολείο. Ωστόσο, όπως αναφέρει, μόλις τελείωναν τα μαθήματα μεταφερόταν απευθείας στην έδρα της Σαϊεντολογίας, όπου εργαζόταν ως γραμματέας μέχρι αργά το βράδυ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως υποστηρίζει, ένας άνδρας περίπου 20 ετών την προσέγγισε και τη χειραγώγησε, πριν τη βιάσει όταν εκείνη ήταν 14 ετών. Η ίδια, έχοντας κατακλυστεί από ντροπή, δεν κατήγγειλε το περιστατικό. Η υπόθεση έγινε γνωστή στην Εκκλησία μόνο όταν ο άνδρας αργότερα ομολόγησε στη σύζυγό του τι είχε κάνει.

«Με έφεραν μέσα και μου είπαν ότι έφταιγα εγώ και ότι έπρεπε να επανορθώσω γι’ αυτό. Μου ανέθεσαν αυτό που αποκαλούσαν “condition”, όπου πρέπει να κάνεις ξανά σωματική εργασία και να περάσεις από ολόκληρη τη διαδικασία», ανέφερε.

Η Ντανιέλ υποστηρίζει ότι δεν της επιτράπηκε να καταγγείλει τον βιασμό στην αστυνομία και ότι ο δράστης δεν αντιμετώπισε καμία συνέπεια.

Η μητέρα της υπέστη εγκεφαλικό και σύμφωνα με την Ντανιέλ, στερήθηκε ιατρική περίθαλψη

Η Ντανιέλ λέει ότι σημείο καμπής στη ζωή της ήταν όταν η μητέρα της υπέστη εγκεφαλικό σε ηλικία μόλις 42 ετών και, όπως υποστηρίζει, στερήθηκε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

«Η μητέρα μου ήταν η αρχισυντάκτρια ενός περιοδικού της Σαϊεντολογίας που λεγόταν “The Auditor”. Εργάστηκε για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, μέρα και νύχτα, κοιμώμενη ίσως δύο ή τρεις ώρες κάθε βράδυ. Στη συνέχεια υπέστη εγκεφαλικό», είπε.

Η μητέρα της μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όμως, σύμφωνα με τη Ντανιέλ, μέλη της Σαϊεντολογίας έφτασαν πριν προλάβει να λάβει οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία. Όπως καταγγέλλει, την πήραν από το νοσοκομείο, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες της Σαϊεντολογίας μπορούσαν να τη θεραπεύσουν και ότι δεν έπρεπε να λάβει ιατρική περίθαλψη.

«Όταν πήγα να δω τη μητέρα μου, έμοιαζε νεκρή. Ήμουν απολύτως συγκλονισμένη. Δεν μπορούσε να κινηθεί, να τραφεί, να σταθεί, να περπατήσει ή ακόμη και να πάει μόνη της στην τουαλέτα. Δεν είχε λάβει καμία ιατρική θεραπεία», ανέφερε.

Τελικά, σύμφωνα με τη Ντανιέλ, η αδελφή της κάλεσε τον οικογενειακό γιατρό. Εκείνος πήγε στο σπίτι, σοκαρίστηκε και φρόντισε να εισαχθεί ξανά σε άλλο νοσοκομείο. «Σε εκείνο το σημείο οι Σαϊεντολόγοι δεν ήθελαν πλέον καμία σχέση μαζί της, οπότε ουσιαστικά την “ξεφόρτωσαν”, όπως το αποκαλούσαν», είπε.

Η Ντανιέλ και τα αδέλφια της εγκατέλειψαν τη Σαϊεντολογία λίγο αργότερα. Σχεδόν 50 χρόνια μετά, υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να ζουν με τις συνέπειες όσων έζησαν.

«Γιατί οι Αρχές δεν κάνουν τίποτα;»

Η Ντανιέλ κατάφερε στη συνέχεια να δημιουργήσει μία επιτυχημένη καριέρα στον τομέα της πληροφορικής και να μεγαλώσει δίδυμες κόρες, όμως, όπως λέει, το τραύμα δεν έφυγε ποτέ πραγματικά.

«Είχα προβλήματα εξαιτίας της σεξουαλικής κακοποίησης που είχα υποστεί όσο βρισκόμουν στη Σαϊεντολογία. Παντρεύτηκα όταν ήμουν 20 ετών, αλλά ο γάμος ακυρώθηκε επειδή δεν μπορούσα να κάνω διεισδυτικό σεξ», ανέφερε.

Η ίδια εκτιμά ότι οι συνέπειες επηρέασαν και τα αδέλφια της. «Η αδελφή μου έχει, για παράδειγμα, ινομυαλγία. Πιστεύω ότι ορισμένες από αυτές τις παθήσεις σχετίζονται βαθιά με το τραύμα», είπε.

Η Ντανιέλ, η οποία σήμερα ζει στο Σάντερλαντ, υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στη Sea Org, οι οποίοι εργάζονται χωρίς αμοιβή και είναι πλήρως απομονωμένοι από τις οικογένειές τους σε χώρες όπως η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι γιατί οι Αρχές δεν κάνουν τίποτα; Έχουμε δει να λαμβάνονται μέτρα για τις συμμορίες που κατηγορούνται για grooming στη βόρεια Αγγλία. Έχουν ληφθεί μέτρα για την κακοποίηση μέσα στην Καθολική Εκκλησία. Γιατί δεν γίνεται τίποτα για τη Σαϊεντολογία;», διερωτήθηκε.

Πριν από λίγα χρόνια, η Ντανιέλ κατήγγειλε τελικά τον βιασμό της στην αστυνομία, όμως, όπως λέει, δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

Η απάντηση της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας

Σε δήλωσή της στη «Daily Mail», η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες της Ντανιέλ Τσέιμπερλιν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει «καμία απόδειξη που να επιβεβαιώνει» τους ισχυρισμούς της και ότι αυτοί αντικρούονται από αρχεία της Εκκλησίας που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο.

Η Εκκλησία υποστήριξε ότι τα αρχεία δείχνουν πως η Ντανιέλ υπέβαλε αργότερα αίτημα για να επιστρέψει στη Sea Org, αφού είχε αποχωρήσει, ενώ επικαλέστηκε και προηγούμενες δηλώσεις της στις οποίες είχε περιγράψει ορισμένες πτυχές της περιόδου που πέρασε στο «Απόλλο» ως ευχάριστες.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την καταγγελία της ότι είχε κλειδωθεί στο chain locker, επικαλούμενη δήλωση πρώην ανώτερου αξιωματικού του πλοίου, σύμφωνα με την οποία κανένα παιδί δεν είχε τοποθετηθεί ποτέ στον συγκεκριμένο χώρο. Η Εκκλησία υποστήριξε επίσης ότι τα αρχεία της δείχνουν πως η Ντανιέλ απομακρύνθηκε από το προσωπικό λόγω παραπτώματος.