Ευθεία επίθεση κατά της ηγεσίας του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού εξαπολύει το στέλεχος του κόμματος Κώστας Ντουντουλάκης, καταγγέλλοντας ελλείμματα δημοκρατικής λειτουργίας, απολυταρχικές πρακτικές και άρνηση θέσπισης καταστατικού.

Στην παρέμβασή του, η οποία απευθύνεται προς τα μέλη της Ομάδας Πολιτών Χανίων, ο κ. Ντουντουλάκης ξεκαθαρίζει τη θέση του απέναντι στην πορεία που έχει λάβει το εγχείρημα, εστιάζοντας την κριτική του στον ηγετικό σχηματισμό και τους συνεργάτες του.

«Δε με εκφράζει πλέον ούτε τρέφω πια αυταπάτες για την πορεία του απολυταρχικού προσωποπαγούς και εμμονικά αρνούμενου κάθε έννοιας καταστατικού και δημοκρατικής λειτουργίας διευθυντηρίου Καρυστιανού-Γρατσία» αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του με την οποία ανακοινώνει την αποχώρησή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κώστα Ντουντουλάκη

Προς τα μέλη της Ομάδας Πολιτών Χανίων της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία”

Δηλώνω πως δε με εκφράζει πλέον ούτε τρέφω πια αυταπάτες για την πορεία του απολυταρχικού προσωποπαγούς και εμμονικά αρνούμενου κάθε έννοιας καταστατικού και δημοκρατικής λειτουργίας διευθυντηρίου Καρυστιανού-Γρατσία και μερικών σφογγοκωλάριων γύρω τους…

Όσοι ονειρεύονται τέτοια παραγωγή πολιτικής έχουν κάθε δικαίωμα να παραμείνουν ως υπάκουοι υπήκοοι μιας ακραίας συστημικής διαχείρισης. Εγώ όχι, σεβόμενος τους επί δεκαετίες κοινωνικούς μου αγώνες και σκληρές διώξεις από κυβερνήσεις εθνικής υποτέλειας, κοινωνικής εξαθλίωσης και ωμού αυταρχισμού, αγώνες και διώξεις που, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις που μου έγιναν, ουδέποτε εξαργύρωσα ούτε καν με απλή συμμετοχή σε οιαδήποτε ψηφοδέλτια δημοτικών ή βουλευτικών εκλογών.

Να είστε καλά.

Κώστας Ντουντουλάκης 8/8/26