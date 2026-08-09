Έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Χαρτς, με την οποία έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης παίρνει μεταγραφή στην τουρκική Τσορούμ.

Η Χαρτς είχε αποκτήσει ως ελεύθερο τον 26χρονο διεθνή Έλληνα εξτρέμ το περσινό καλοκαίρι και έκανε τρομερή σεζόν, έχοντας 6 γκολ και 11 ασίστ σε 45 αγώνες.

Ο Κυζιρίδης έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Χαρτς αλλά δεν τα κατάφερε και τώρα ετοιμάζεται να πάρει μεταγραφή στην Τσορούμ, η οποία κατάφερε να ανέβει στην 1η κατηγορία της Τουρκίας.

Η συμφωνία των δύο ομάδων προβλέπει ότι η Χαρτς θα εισπράξει 2,1 εκατ. ευρώ ενώ το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Κυζιρίδης θα είναι για 3+1 χρόνια.