Τα 33α γενέθλιά της γιόρτασε η Εριέττα Κούρκουλου, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, και τα δύο παιδιά τους. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, μοιράστηκε στα social media μια σειρά από σκέψεις για τη ζωή της σήμερα, αλλά και για όσα έχει επιλέξει να κρατά σε πρώτο πλάνο.

Η ανάρτησή της δεν περιορίστηκε σε ευχές και φωτογραφίες. Η Εριέττα Κούρκουλου επέλεξε να γράψει 33 μικρές φράσεις, όσες και τα χρόνια που συμπλήρωσε, περιγράφοντας με τον δικό της τρόπο όσα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αξία για εκείνη.

«33: Καμία στιγμή ευτυχίας δεδομένη. Καθόλου χρόνος για ανθρώπους που δεν είναι “οικογένεια”. Καθημερινό σταυροκόπημα για την ομορφιά που κυριαρχεί στην ζωή μου. Καθημερινή προσπάθεια να είμαι ουσιαστικά παρούσα. Αισιοδοξία ότι υπάρχουν ακόμα υπέροχη άνθρωποι.

Απόφαση να χαρώ τα παιδιά μου τώρα που είναι μικρά χωρίς τις τύψεις που με έτρωγαν μικρότερη. Πίστη όσο ποτέ στην δύναμη μιας μικρής πράξης καλοσύνης να αλλάξει τον κόσμο. Την υγεία μας, τους ανθρώπους μας και ένα “Καληνύχτα, Σ´αγαπώ” από όποιον και αν θέλει κάποιος να το ακούσει».

Οι διακοπές με τον Βύρωνα Βασιλειάδη

Το καλοκαίρι της Εριέττας Κούρκουλου περιλαμβάνει και οικογενειακές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα, με την ίδια να μοιράζεται κατά διαστήματα φωτογραφίες από τις διακοπές της.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε είναι και εκείνα με τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τα παιδιά τους, με το ζευγάρι να ποζάρει μαζί αλλά και να ανταλλάσσει φιλιά μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Η ίδια έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιεί τα social media και για να μιλά για τη μητρότητα, την οικογένεια και την κοινωνική προσφορά, παράλληλα με τη δράση της μέσω του Save a Greek Stray.

Στη φετινή ανάρτηση για τα γενέθλιά της, πάντως, το επίκεντρο ήταν όσα περιέγραψε η ίδια ως σημαντικά για τη ζωή της στα 33 της χρόνια: τα παιδιά της, οι άνθρωποί της, η υγεία, η παρουσία στην καθημερινότητα και η ανάγκη να αναγνωρίζει τις στιγμές που έχει σήμερα.