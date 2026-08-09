Κορυφώνεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς.

Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου καταγράφεται σήμερα, Κυριακή (9/8), καθώς κορυφώνεται το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων προς τους νησιωτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 αναχωρήσεις πλοίων, με την εκτιμώμενη κίνηση να φθάνει τους 34.441 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνας αναμένεται να πραγματοποιηθούν 15 δρομολόγια, ενώ θα αναχωρήσουν 7.320 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο 11 δρομολόγια με 3.167 επιβάτες.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 58 δρομολόγια, εκ των οποίων 34 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 24 με επιβατηγά-οχηματαγωγά, με την εκτιμώμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 9.270 άτομα.

Χθες, Σάββατο 8 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά απέπλευσαν 25 πλοία μεταφέροντας 32.876 επιβάτες σε διάφορα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων, ενώ για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 52 δρομολόγια συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων με 11.468 επιβάτες. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 18 απόπλοι με 12.932 επιβάτες και από το Λαύριο επτά δρομολόγια με 3.408 επιβάτες.

Εκτιμάται ότι στη λήξη του τριημέρου θα έχουν αναχωρήσει συνολικά 129.201 επιβάτες. Οι Αρχές συνιστούν στους επιβάτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο καθυστερήσεων.

ΚΤΕΛ Κηφισού: Υψηλές πληρότητες προς Πελοπόννησο

Ανάλογη είναι και η κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού, με τα λεωφορεία να αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%, αλλά και έκτακτα δρομολόγια προς την Πελοπόννησο.

Στην Ηλεία έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, τα οποία καταγράφουν 100% πληρότητα. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στην Κορινθία, όπου, παρά την απουσία έκτακτων δρομολογίων, η συχνότητα των αναχωρήσεων επιτρέπει την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης, με αρκετά λεωφορεία να αναχωρούν πλήρη.

Υψηλές πληρότητες καταγράφονται επίσης στα δρομολόγια προς Πάτρα, Λακωνία, Αρκαδία και Μεσσηνία, ενώ θετική είναι η εικόνα και για την Πρέβεζα.

Ελαφρώς μειωμένη η κίνηση προς τη Δυτική Ελλάδα και την Κέρκυρα. Ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, η κίνηση εμφανίζεται χαμηλότερη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, ενώ περιορισμένος είναι ο αριθμός των έκτακτων δρομολογίων προς Ηγουμενίτσα.

Ανάμεικτη η εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα

Ανάμεικτα είναι τα μηνύματα για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς υπάρχουν δρομολόγια που έχουν ήδη φτάσει στο 100% της πληρότητας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα εισιτήρια δεν έχουν ακόμη ανοίξει για το σύνολο των αναχωρήσεων.

Συνολικά, πάντως, η κίνηση στα ΚΤΕΛ παραμένει αυξημένη, καθώς πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν τα λεωφορεία για τις καλοκαιρινές τους μετακινήσεις.

Αυξημένη ήταν η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, όπου σχηματίστηκαν ουρές στα εκδοτήρια. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνθηκαν προς παραθαλάσσιους προορισμούς, αλλά και προς την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, ενώ αρκετοί επέλεξαν τα νησιά του Ιονίου, όπως την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Τα λεωφορεία αναχωρούν σε αρκετές περιπτώσεις με 100% πληρότητα, ενώ αυξημένη είναι η κινητικότητα και στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.

Παράλληλα, αυξημένη ήταν η ροή των οχημάτων και στα διόδια των Μαλγάρων.

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τροχαία σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ το λιμενικό σώμα καλεί τους επιβάτες να προσέρχονται νωρίτερα στα λιμάνια λόγω της αυξημένης κίνησης.