Δύο drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση στη δυτική Γερμανία, λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό συσκευής με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Οι γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις (Bundeswehr) επιβεβαίωσαν ότι τα drones εθεάθησαν το βράδυ της Πέμπτης σε βάση στο Μέχερνιχ, κοντά στη Βόννη, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται εξαρτήματα για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Εκπρόσωπος της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων της Bundeswehr δήλωσε ότι στο σημείο αναπτύχθηκε η στρατιωτική αστυνομία, προτού η υπόθεση παραδοθεί στις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Το νέο περιστατικό αποτελεί την τελευταία περίπτωση εντοπισμού drones κοντά σε στρατιωτικές βάσεις ή αεροδρόμια ευρωπαϊκών χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία, για τον οποίο έχουν εκφραστεί υποψίες σχετικά με την προέλευση ανάλογων περιστατικών. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Αλεξάντερ Ντόμπριντ: «Καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε την Κυριακή στην εφημερίδα «Bild» ότι η χώρα έχει γίνει τακτικός στόχος «αποσταθεροποιητικών» επιθέσεων.

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά είμαστε καθημερινός στόχος υβριδικού πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές διερευνούν πώς ήταν δυνατό μια συσκευή με εκρηκτικά να φτάσει σε διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Λειψίας/Χάλε. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ και τον γερμανικό στρατό, ενώ αποτελεί επίσης βάση για την ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov Airlines.

Η Bundeswehr αρνήθηκε να σχολιάσει την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, όταν ρωτήθηκε την Κυριακή από το BBC σχετικά με την πιθανή προέλευση των drones που εντοπίστηκαν πάνω από το Μέχερνιχ. Για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό έχει επίσης επικοινωνήσει με την τοπική αστυνομία.

Η βάση στο Μέχερνιχ και τα συστήματα Patriot

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, στη βάση υπάρχει εγκατάσταση αποθήκευσης εξοπλισμού και ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των συστοιχιών πυραύλων Patriot.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot έχουν καταστεί κρίσιμης σημασίας για την ικανότητα της Ουκρανίας να αναχαιτίζει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε αυτή την εβδομάδα έκκληση στους συμμάχους για επιπλέον προμήθειες, προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης.

Στις αρχές Ιουλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε αρχικά προσφέρει στην Ουκρανία άδεια για την κατασκευή Patriot. Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, αρνήθηκε ότι είχε υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία.

Συναγερμός στην Ευρώπη για τις πτήσεις drones

Μπαράζ εντοπισμών drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο είχε προκαλέσει αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την ήπειρο πέρυσι, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού «τείχους drones» με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για τις συγκεκριμένες εμφανίσεις drones, με τη Μόσχα να έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τους ισχυρισμούς αυτούς «παράλογους».