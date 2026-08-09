Συναγερμός έχει σημάνει στον κρατικό μηχανισμό ενόψει της αυριανής Δευτέρας 9 Αυγούστου, καθώς ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, των ισχυρών ανέμων και της χαμηλής υγρασίας δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο. Η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής «Red Code», ενώ σε ακόμη πέντε περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και οι Κυκλάδες, ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται αυξημένος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενισχύσει την παρουσία τους με προσωπικό, εξοπλισμό, επίγεια και εναέρια μέσα, προκειμένου να μπορούν να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Θερμικές κάμερες καταγράφουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Αττική

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Αττική από τις θερμικές κάμερες που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση της περιοχής. Από τον Λυκαβηττό πραγματοποιούνται καθημερινά πτήσεις ειδικά διαμορφωμένου drone της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα και καταγράφει τα σημεία του λεκανοπεδίου όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες.

Ενδεικτική της έντασης των συνθηκών είναι η θερμοκρασία που καταγράφηκε στην άσφαλτο, η οποία ξεπέρασε σήμερα τους 80 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, στην περιοχή οι άνεμοι έφτασαν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

«Επιχειρούμε καθημερινά, σχεδόν όλο το 24ωρο, από αυτό το σημείο εδώ στον Λυκαβηττό, όπου εντοπίζουμε υψηλές θερμοκρασίες και επιτηρούμε όλα τα άλση και τα δάση του δήμου», ανέφερε ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων Γιώργος Σταυριανός.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε για τον συνδυασμό των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς:

«Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν τους 40 και στα ανατολικά τους 38 και 39 βαθμούς, και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.

Την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη ανέδειξε και ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών Κώστας Συνολάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τις επικρατούσες συνθήκες «συνθήκες πολέμου».

«Όταν έχουμε κόκκινο κώδικα είναι πραγματικά συνθήκες πολέμου. Είναι πόλεμος αυτός που έχουμε. Πόλεμος εναντίον των πυρκαγιών, πώς θα προλάβουμε να μην ξεκινήσουν καθόλου», ανέφερε.

Αυστηρά μέτρα στον Υμηττό – Σε 24ωρη επιφυλακή οι υπηρεσίες

Τα μέτρα προστασίας έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στον Υμηττό λόγω του υψηλού δείκτη επικινδυνότητας. Όταν ο δείκτης φτάνει στο 4 ή το 5, η διέλευση οχημάτων στο βουνό απαγορεύεται.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ στον Βύρωνα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει τον δρόμο που οδηγεί προς τον Υμηττό, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, ο λόφος Φινόπουλου έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας για κάθε δραστηριότητα. Η πρόσβαση στον χώρο δεν επιτρέπεται, ενώ σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Για την ενίσχυση της επιτήρησης έχουν δημιουργηθεί κλιμάκια επιφυλακής με εργαζομένους από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου. Παράλληλα πραγματοποιούνται περιπολίες, ενώ χρησιμοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, μέσω των οποίων μπορούν να εντοπιστούν μεταβολές στη θερμοκρασία.

Η συνεχής επιτήρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στους μεγάλους χώρους πρασίνου που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, με τον Λυκαβηττό να αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία ελέγχου.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας παραμένει σε λειτουργία όλο το 24ωρο, ώστε οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό εντοπιστεί να γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Πυροσβεστική.

Δείκτης επικινδυνότητας 4 σε Πελοπόννησο και Κρήτη

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην Πελοπόννησο, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στο 4, γεγονός που σημαίνει ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή και οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας περιέγραψε ως δύσκολες τις επόμενες ημέρες:

«Έχουμε να κάνουμε με ένα δύσκολο τριήμερο που αρχίζει από σήμερα, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Οι συνθήκες σε κάποιες περιοχές της χώρας θα είναι δύσκολες», σημείωσε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και στην Κρήτη, όπου επίσης ο δείκτης επικινδυνότητας έχει ανέβει στο 4.

«Δεν θα είναι μόνο σήμερα αυξημένος ο δείκτης, θα είναι και αύριο και δυστυχώς θα μας πάει έτσι όλη την εβδομάδα μέχρι και της Παναγίας», ανέφερε ο πυραρχός Σταύρος Καλογιαννάκης.