Ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή απαιτείται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της χώρας ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Εμμανουήλ, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας τον συνδυασμό των υψηλών θερμοκρασιών, των ισχυρών ανέμων και των πολύ χαμηλών ποσοστών υγρασίας.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη συνύπαρξη των καιρικών παραμέτρων δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση φωτιάς. «Όλα αυτά κάνουν την καύσιμη ύλη έτοιμη για φωτιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι σε τέτοιες συνθήκες ακόμη και μια μικρή σπίθα μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς.

Για τον λόγο αυτό, ο μετεωρολόγος συνέστησε αυξημένη προσοχή σε εργασίες που πραγματοποιούνται στην ύπαιθρο, αλλά και γενικότερα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. Η παρατεταμένη ζέστη, η περιορισμένη υγρασία και οι ενισχυμένοι άνεμοι συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο «κοκτέιλ».

Η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνει τον κίνδυνο

Σημαντικό παράγοντα στην ιδιαίτερα επικίνδυνη εικόνα αποτελεί και η παρατεταμένη ξηρασία. Ο Γιώργος Εμμανουήλ σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά αφορά πολλές περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως ανέφερε, η ξηρασία μπορεί να αποτελεί μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενα καλοκαίρια, καθώς έχει ως αποτέλεσμα η καύσιμη ύλη να βρίσκεται σε ακόμη πιο ευάλωτη κατάσταση και να μπορεί να αναφλεγεί ευκολότερα.

Αύριο ενισχύεται και επεκτείνεται το μελτέμι

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και αύριο, με τους βοριάδες να ενισχύονται και το ισχυρό μελτέμι να επηρεάζει μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, ενώ αναμένεται να εισχωρήσουν και σε ηπειρωτικά τμήματα, γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω τις συνθήκες και θα αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η ζέστη θα παραμείνει κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ και την Κυριακή αναμένονται μεσημβρινές μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Ο Γιώργος Εμμανουήλ διευκρίνισε πως οι αναφορές στις εντάσεις των ανέμων αφορούν τη μέση ένταση. Αυτό σημαίνει ότι οι ριπές μπορεί να είναι σημαντικά ισχυρότερες και να ξεπεράσουν τις συγκεκριμένες τιμές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στα περάσματα των ανέμων στην Κρήτη. Πρόκειται τόσο για περιοχές στα δυτικά και ανατολικά του νησιού όσο και για τα σημεία που βρίσκονται ανάμεσα στις οροσειρές, όπου η μορφολογία του εδάφους είναι δυνατό να ενισχύσει αισθητά την ένταση των ανέμων.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό

Την αυξημένη επικινδυνότητα επιβεβαιώνουν και οι χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Για σήμερα, σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται η Ανατολική Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Η εικόνα δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά ούτε αύριο. Σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας θα παραμείνουν η Ανατολική Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά, το μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας, το Ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Κρήτη, όπου οι συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα δύσκολες και τη Δευτέρα. Για την κατάσταση στο νησί ο μετεωρολόγος τόνισε την ανάγκη για «πολύ μεγάλη προσοχή».

Πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων από την Τρίτη

Μια προσωρινή υποχώρηση των ανέμων αναμένεται από την Τρίτη, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Η εξασθένηση του μελτεμιού, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσει και η ζέστη, καθώς αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Η εικόνα αναμένεται να αλλάξει εκ νέου προς το τέλος της εβδομάδας. Από την Πέμπτη προβλέπεται νέα ενίσχυση των ανέμων, σύμφωνα με τον Γιώργο Εμμανουήλ.

Το μελτέμι, πάντως, αναμένεται να διατηρηθεί έως και τον Δεκαπενταύγουστο. Παρότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά καλά επίπεδα, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών θα εξακολουθήσει να είναι αυξημένος.

Το σκηνικό των επόμενων ημερών απαιτεί, επομένως, ιδιαίτερη επαγρύπνηση, καθώς η ξηρασία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους δημιουργεί συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν τόσο την εκδήλωση όσο και την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.