Στην Κέρκυρα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Ιβάν Σβιτάιλο μαζί με την οικογένειά του, όπου λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα είχε αναρτήσει μια φωτογραφία με τα παιδιά του. Η παραμονή του ηθοποιού στο νησί περιέλαβε μια επίσκεψη σε ιατρικό κέντρο για τη διενέργεια εξετάσεων.

Ο ηθοποιός χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακτινογραφία και μαγνητική τομογραφία στην περιοχή του αστραγάλου, ύστερα από ενοχλήσεις που παρουσίασε στη φτέρνα.

Το μήνυμα μετά τις εξετάσεις

Χωρίς να διευκρινίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ο Ιβάν Σβιτάιλο μοιράστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μια εικόνα από την εξέταση του ποδιού του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στη δημοσίευσή του, σχολίασε την κατάσταση σημειώνοντας:

«Κάθε εμπόδιο για καλό. Η αχίλλειος πτέρνα μου. Ακόμα και ο μέγας Αχιλλέας είχε την αδυναμία του. Με θάρρος, θα σηκωθώ πιο δυνατός»