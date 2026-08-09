Ακόμα και οξύ χρησιμοποιούν οι διαρρήκτες για να παραβιάσουν τις κλειδαριές στα διαμερίσματα και να αρπάξουν ό,τι πολύτιμο βρουν στο εσωτερικό τους.

Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο τέχνασμα που βλέπουν οι αστυνομικοί τους καλοκαιρινούς μήνες των τελευταίων ετών.

Τελευταία κρούσματα καταγράφηκαν σε δύο διαμερίσματα στην περιοχή του Βύρωνα, όπου οι διαρρήκτες «χτύπησαν» με οξύ στις κλειδαριές, παραβιάζοντάς τες.

«Εμείς το είδαμε μόλις γυρίσαμε. Μπορεί να είχε γίνει και πριν πέντε με εφτά ημέρες» λέει στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης του ενός σπιτιού που έγινε στόχος των διαρρηκτών με το οξύ.

«Πήγε η γυναίκα μου να ανοίξει την πόρτα και είδε κάτω μία κηλίδα από ένα πρασινωπό υγρό. Μπήκαμε μέσα, όλα ήταν ανακατωμένα, τα γνωστά».

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι αθόρυβη και με αυτό το καυστικό υγρό οι κακοποιοί καταφέρνουν να καταστρέψουν το εσωτερικό της κλειδαριάς της πόρτας της εισόδου.

Στόχος των διαρρηκτών με το οξύ είναι τα άδεια σπίτια, όταν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν και οι δράστες μπορούν να κάνουν τη… δουλειά τους σχεδόν ανενόχλητοι.