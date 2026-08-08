Μια σπάνια ματιά στην προσωπική του ζωή έδωσε ο Περικλής Κονδυλάτος, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε στα social media, ο σχεδιαστής κοσμημάτων ποζάρει μαζί με την αγαπημένη του, Ελίνα. Η μόνη λεπτομέρεια που πρόσθεσε στη λεζάντα ήταν μια κόκκινη καρδιά.

Αν και ο ίδιος αποφεύγει να εκθέτει την ιδιωτική του ζωή στη δημοσιότητα, η σύντροφος του Περικλή Κονδυλάτου βρίσκεται στο πλευρό του τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Αυτή τη φορά, ο σχεδιαστής επέλεξε να κάνει μια εξαίρεση, δείχνοντας στους ακολούθους του πόσο όμορφα περνάει το ζευγάρι στις καλοκαιρινές του εξορμήσεις.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε στα social media, ποζάρει μαζί με την αγαπημένη του, Ελίνα. Η μόνη λεπτομέρεια που πρόσθεσε στη λεζάντα ήταν μια κόκκινη καρδιά.

Αν και ο ίδιος αποφεύγει να εκθέτει την ιδιωτική του ζωή στη δημοσιότητα, η σύντροφος του Περικλή Κονδυλάτου βρίσκεται στο πλευρό του τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Τη φιλοσοφία του γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις και την εξέλιξη του συναισθήματος με την πάροδο των ετών περιέγραψε ο Περικλής Κονδυλάτος, αναφερόμενος στη δική του προσωπική διαδρομή, σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη συντροφικότητα στην ώριμη φάση της ζωής του, ο σχεδιαστής σημείωσε:

«Είμαι ερωτευμένος. Ξέρεις, η ερωτική σχέση, μιλάω γενικά, δεν μιλάω για τη δική μου, θεωρώ ότι πρέπει να ‘χει ένα πνευματικό υπόβαθρο και να αντιμετωπίζεις τον άλλον άνθρωπο σαν σύντροφο ζωής, να σε βοηθάει να εξελιχθείς πνευματικά. Άμα τον δεις σαν αντικείμενο του σεξ, εννοείται, αυτό φθίνει. Αλλά στα 20 το καταλαβαίνω. Στα 30 το καταλαβαίνω. Στα 46 πρέπει ο άνθρωπος να θέλει ένα πνευματικό αποκούμπι».

Στη συνέχεια, ο Περικλής Κονδυλάτος αναφέρθηκε στη σύντροφό του, συμπληρώνοντας τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, ενώ σχολίασε τη στάση του απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας:

«Είμαστε 4 χρόνια μαζί. Τον γάμο στο μυαλό μου, λόγω και της ηλικίας μου, τον έχω ταυτίσει με το παιδί. Δεν μπορώ να πω αν θέλω να κάνω παιδιά, γιατί αυτό το φέρνει ο Θεός. Παλιότερα έλεγα “πάρα πολύ, θέλω”. Τώρα το έχω κόψει. Προσπαθώ να είμαι ταπεινός – και προσπαθώ, δεν είμαι – και να δέχομαι ό,τι μου φέρνει».