Τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ αφαιρέθηκαν από βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Η 36χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός δεν έχει μιλήσει πρόσφατα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ωστόσο στις εκλογές του 2024 είχε στηρίξει την τότε αντιπρόεδρο και Δημοκρατική αντίπαλο του Ντόναλντ Τραμπ, Κάμαλα Χάρις. Η Τέιλορ Σουίφτ είχε επίσης γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την προηγούμενη προεδρική εκλογική αναμέτρηση το 2020, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ΗΞΕΡΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ότι δεν τον θέλουμε για πρόεδρό μας».

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει δεχθεί επανειλημμένα την κριτική του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι τη «μισεί» σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, μετά την υποστήριξή της προς την Κάμαλα Χάρις.

«Έχει παρατηρήσει κανείς ότι, από τότε που είπα «ΜΙΣΩ ΤΗΝ ΤΕΪΛΟΡ ΣΟΥΙΦΤ, δεν είναι πλέον “HOT”;», είχε γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι.

Τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ αφαιρέθηκαν από βίντεο στο TikTok

Δεκάδες καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Αριάνα Γκράντε, έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση Τραμπ να μην χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στις 3 Αυγούστου στον λογαριασμό της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ στο TikTok περιλαμβανόταν το τραγούδι «August» της Τέιλορ Σουίφτ, όμως ο ήχος του έχει πλέον αφαιρεθεί.

Το βίντεο δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, να παρακολουθούν πυροτεχνήματα ενώ στέκονται σε ένα μπαλκόνι. Πάνω στο βίντεο αναγραφόταν: «Διάθεση, επειδή είναι Αύγουστος και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρόεδρός σας».

Η λεζάντα της ανάρτησης έγραφε: «Είμαι σίγουρος ότι η Τέιλορ Σουίφτ θα ενθουσιαστεί πολύ που χρησιμοποιήσαμε το τραγούδι της!».

Αφαιρέθηκαν και άλλα τραγούδια της τραγουδίστριας

Ο ήχος έχει αφαιρεθεί και από βίντεο που αναρτήθηκε στις 6 Αυγούστου και περιείχε το μήνυμα: «Γνωρίζατε ότι η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε ένα ολόκληρο άλμπουμ για το χρώμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος;».

Παράλληλα, ένα βίντεο που αναρτήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2025 και περιλάμβανε το τραγούδι «Father Figure» της Τέιλορ Σουίφτ έχει επίσης πλέον χωρίς ήχο, σύμφωνα με το Variety.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει κριτική στην Τέιλορ Σουίφτ μετά την απόφασή της να στηρίξει την Κάμαλα Χάρις, πέρυσι είχε συγχαρεί την τραγουδίστρια για τον αρραβώνα της με τον παίκτη του NFL, Τράβις Κέλσι.

«Λοιπόν, τους εύχομαι πολλή τύχη. Είναι σπουδαίος παίκτης και νομίζω ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος. Και νομίζω ότι εκείνη είναι υπέροχος άνθρωπος, οπότε τους ευχήθηκα πολλή τύχη», είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο.

Ο Λευκός Οίκος και εκπρόσωπος της Τέιλορ Σουίφτ δεν έχουν σχολιάσει την αφαίρεση των τραγουδιών της από τις συγκεκριμένες αναρτήσεις.